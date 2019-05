Dolor de estómago en niños dolor de cabeza para padres

Muchas investigaciones sobre niños con dolor de vientre, apuntan a varias hipótesis relacionadas con otras enfermedades tanto físicas como sicológicas. Pero también se perfilan otras indicando que es común que niños sufran de dolor de vientre….y que eso no es motivo para faltar a la escuela.

Según un médico canadiense, los padres generalmente se dan cuenta si la cosa es seria o no, simplemente porque conocen a sus hijos.

“La mayoría de las veces, estos dolores de estómago están relacionados con trastornos funcionales del intestino. En el 90% de los casos, no encontraremos una enfermedad.”

– Christophe Faure, gastroenterólogo y pediatra del hospital de niños Sainte-Justine, coautor del libro ¡Me duele el estómago! Problemas gastrointestinales en niños.

Niños canadienses tienen una de las tasas más altas de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y los científicos no saben exactamente por qué. Un estudio dirigido por el Dr. Eric Benchimol, pediatra profesor en la Universidad de Ottawa, encontró que el número de niños menores de cinco años que fueron diagnosticados con EII aumentó en un 7,2% cada año entre 1999 y 2010.

Entre las principales enfermedades involucradas, el especialista canadiense encontró la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa que, a lo largo de toda la vida, causan diarrea, sangre en las heces, dolores abdominales y pérdida de peso.

Los investigadores creen que la EII puede estar relacionada con cambios en la composición bacteriana de los intestinos. Esos cambios pueden ser causados por la exposición temprana a antibióticos, a la dieta o a niveles más bajos de vitamina D.

También existen otras corriente investigativas que expresa que frecuentemente no parece haber una causa obvia del porqué del dolor.

En esos casos consideran el papel que pueden jugar la angustia y las enfermedades de los padres en algunas de estas familias.

«El vínculo que hemos mostrado entre el dolor abdominal recurrente y los síntomas emocionales, en los niños y sus padres, otorga apoyo al punto de vista que sostiene que los doctores deberían al menos considerar los factores sicológicos en estos casos».

– Dr. Paul Ramchandani, siquiatra de la Universidad Bristol.

Una vez descartados los problemas graves fisiológicos y de naturaleza sicológica, Christophe Faure, gastroenterólogo y pediatra del hospital de niños Sainte-Justine, de la ciudad de Montreal, afirma que hay que prestar atención a las quejas de los niños, porque no dicen cualquier cosa cuando tienen dolor de estómago. “Tenemos que creerles, pero eso no significa que haya una enfermedad grave detrás.”

Los trastornos funcionales del intestino en los niños están relacionados con lo que se llama hipersensibilidad visceral, explica Christophe Faure. «Es el hecho de sentir síntomas que normalmente no se sienten», señala.

La hipersensibilidad visceral hace que los niños experimenten síntomas como si el sistema nervioso, el vínculo entre el intestino y el cerebro, ya no filtrara más la información y envía hacia el cerebro sensaciones dolorosas. Es verdad que los niños no mienten generalmente, pero eso no significa que detrás de eso hay una enfermedad grave.