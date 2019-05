Periodistas canadienses ganan premios por cubrir con delicadeza y pertinencia temas sobre salud mental en el trabajo

Dos importantes premios de periodismo, uno en inglés y otro en francés, elegidos por jurados independientes, han puesto de relieve historias estremecedoras sobre paramédicos canadienses que se enferman o mueren por suicidio como resultado de su trabajo, entre otras.

El productor y director independiente de Vancouver, Kevin Eastwood, ganó el premio Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting por su documental televisivo «After the Sirens» (Después de las sirenas), emitido a nivel nacional por CBC y CBC News Network en la serie Docs POV en abril de 2018.

«Es un gran honor y significa mucho, no sólo para mí, sino para todos los sujetos del documental que demostraron tanta fuerza y valentía al compartir sus luchas personales con el TEPT. Este premio los reconoce más que nada». Kevin Eastwood, periodista ganador del premio Mindset

Mylène Moisan, del diario quebequense Le Soleil, ganó el premio francés paralelo, el premio En-Tête para reportajes sobre la salud mental en el trabajo, por su reportaje publicado en mayo pasado: «Au moins j’aurai sauvé des vies» (Al menos habré salvado algunas vidas). El artículo trataba del destino de Andréanne Leblanc, una joven paramédica que se suicidó portando el uniforme después de haber asistido a numerosas tragedias, incluida la masacre de la Gran Mezquita de Quebec. El título del texto se inspiró de una nota que la joven paramédica dejó antes de morir.

«Me siento verdaderamente honrada de que mi trabajo se destaque de esta manera. Especialmente porque se trata de un tema tan importante como la salud mental. Todos estos trabajadores que sufren en silencio no deben seguir siendo ignorados. Cuanto más hablemos de ello, más mejorarán las cosas». Myléne Moison, ganadora del premio En-Tête

Los premios se entregaron en dos galas durante este fin de semana. La entrega del Premio Mindset fue parte de la gala de la Asociación Canadiense de Periodistas en Winnipeg el sábado, y el Premio En-Tête fue entregado en la Gala des grands prix de journalisme, organizada por la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en Montreal el domingo.

Otros premios para periodismo sobre salud mental

Bonnie Brown, de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), recibió una mención honorífica por su documental radial «One Judge Down«, que reveló cómo al juez de la Corte Suprema Gerald Le Dain le fue negada la licencia médica y forzado a dimitir de la corte en 1988 después de experimentar depresión. El documental se emitió en la edición dominical de CBC Radio One en enero de 2018.

«Es una historia que ilustra que nadie es inmune al riesgo de enfermedad mental o a la discriminación que con demasiada frecuencia la acompaña, ni siquiera aquellos que ocupan los más altos cargos de la sociedad. Como dijo con tanta elocuencia el ex secretario judicial de Le Dain en el documental, `las personas con una fragilidad significativa pueden ser contribuyentes absolutamente notables´». Bonnie Brown, periodista con mención honorífica

En el concurso francés, Patrick Foucault, de ICI Radio-Canada Manitoba, se mereció también una mención honorífica por sus reportajes sobre el estrés y las enfermedades mentales entre los agricultores de las Praderas. Con el título «Santé mentale en agriculture : Vivre de sa terre, souffrir de sa passion» (Salud mental en la agricultura: vive de tu tierra, sufre por tu pasión), el informe cuya difusión terminó en diciembre de 2018 con la participación de otros cinco miembros del personal de Radio-Canadá.

«Me siento honrado de que nuestro reportaje haya recibido tal mención. Los agricultores con los que nos reunimos y las personas que acudieron en su ayuda ayudaron a arrojar luz sobre un tema en su industria en torno al cual todavía hay mucho estigma, a pesar de que hay una apertura cada vez mayor. Estas personas abrieron sus puertas y tuvieron el valor de hablar de sus desafíos sin restricciones. Quiero agradecerles a ellos y a todo el equipo de ICI [Rafio-Canada] Manitoba por haber trabajado incansablemente en este proyecto». Patrick Foucault, periodista con mención honorífica

Cada uno de los ganadores del premio principal recibió $1,000, mientras que los ganadores de Menciones Honoríficas recibieron $250. Los premios son ofrecidos anualmente por el Foro de Periodismo Canadiense sobre Violencia y Trauma y patrocinados por el Great-West Life Centre for Mental Health in the Workplace.

Los premios llevan el nombre de las versiones en inglés y francés de la principal guía periodística en Canadá para la presentación de reportajes sobre salud mental, escrita y publicada por el Foro. La guía se llama Mindset en inglés y En-Tête en francés. Desde 2014 se han distribuido más de 7.000 ejemplares a salas de redacción y escuelas de periodismo de todo el país.

Salud mental en el contexto laboral en Canadá

Según el informe Salud Mental en el Trabajo de la Comisión de la Salud Mental de Canadá, la mayoría de los canadienses pasan más horas despiertos en el trabajo que en ningún otro lugar.

Sin embargo, 500.000 canadienses, incluyendo muchos que trabajan en el medio de la salud, no llegarán a completar una semana de trabajo determinada debido a un problema de salud mental o de una enfermedad mental. Esto tiene consecuencias en el lugar de trabajo porque un mayor ausentismo, reduce la productividad y el aumento de los costes para los empleadores, muchos de los cuales podrían ser evitados asegurando un lugar de trabajo mentalmente sano.

El costo de los problemas y enfermedades de salud mental para la economía canadienses se ha estimado en más de 50.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 2,8% del Producto Interior Bruto de Canadá, de los cuales 20.000 millones de dólares tienen su origen en el trabajo.

Una de cada tres reclamaciones por discapacidad en Canadá está relacionada con la discapacidad mental y los números están creciendo. Los reclamos de salud mental representan el 70% del costo total de las reclamaciones por discapacidad. (Esto se debe en parte a que una persona que se enfrenta a un problema mental es probable que el problema de salud esté fuera del trabajo mucho más tiempo que alguien de otro tipo de discapacidad)

Las enfermedades mentales cuestan al sector privado entre 180.000 y 300.000 millones de dólares en discapacidad a corto plazo y 135.000 millones de dólares en discapacidad a largo plazo.

El ausentismo debido a problemas de salud mental más de 6.000 millones de dólares en pérdidas de productividad.

Fuentes: Comisión de la Salud Mental de Canadá/Foro de Periodismo Canadiense sobre Violencia y Trauma