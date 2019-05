Ironía: Censuran una caricatura de un artista canadiense sobre la censura

La televisora estadounidense CBS canceló la difusión de un dibujo animado que trataba de censura en China de Steve Angel, un artista visual canadiense.

El artista de animación, copropietario del estudio Head Gear Animation de Toronto, reconoce la ironía: su caricatura sobre la censura ha sido censurada.

Steve Angel produce cortometrajes musicales que se emiten en la serie `The Good Fight’, una serie dramática sobre temas legales que se transmite en el sitio de difusión en línea de CBS llamado All Access.

Éste es un ejemplo del tipo de animaciones que hace el artista:

El Sr. Angel dijo que él y Jonathan Coulton, un estadounidense que escribe e interpreta las canciones en las que se basan los dibujos animados, generalmente tienen la libertad de caricaturizar las noticias del día.

Pero en un episodio reciente del programa, un segmento que se refería a la censura en China fue reemplazado por un aviso de ocho segundos que decía ‘CBS había censurado este contenido’.

Un portavoz de CBS All Access declaró en un comunicado de prensa que se habían planteado preocupaciones sobre el cortometraje, razón por la cual la cadena encontró una «solución creativa» con los productores.

Angel dijo que no podía comentar el contenido del segmento, pero la revista The New Yorker informa que el segmento de animación alude a varios temas que han sido prohibidos en línea en China, incluyendo Winnie-the-Pooh, ya que el personaje fue usado en memes como una forma de burlarse del presidente chino Xi Jinping. La revista informa que el clip presentaba al líder vestido como ese oso de dibujos animados, sacudiendo su trasero.

Si bien Angel dijo que los productores del programa de televisión Robert y Michelle King le han dicho que no le tenga miedo a seguir provocando, el artista canadiense admitió que se sintió nervioso mientras dibujaba la caricatura, dadas las tensiones actuales de Canadá con China.

«Me siento decepcionado, pero lo entiendo.» Steve Angel, autor de la animación censurada

Las relaciones diplomáticas entre China y Canadá

Hay tensión entre China y Canadá desde que la Real Policía Montada canadiense detuvo a la ejecutiva china de Huawei Meng Wanzhou en diciembre a petición de Estados Unidos. Nueve días después del arresto de Meng, dos canadienses -el ex-diplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor- fueron detenidos en China, acusados de haber violado la seguridad nacional del país.están en un nuevo punto bajo

«Cuando dibujas, estás en tu propia cabeza, es sólo tú y un lápiz y un papel, y es un mundo muy interno. Algo que va de una práctica íntima y personal a una empresa pública es un gran salto, y tiene sus peligros.» Steve Angel, artista de animación

Angel dijo que decidió dejar de lado sus preocupaciones sobre el contenido eliminado de su cortometraje porque apoya la misión más amplia del programa The Good Fight.

«Si todo explota como resultado de esto, es una buena manera de concluir [este proyecto]», dijo.

Aún así, Ángel dijo que el segmento retirado era su favorito de la temporada, y espera que un día sea difundido.

«Por el momento, estamos en medio de esta situación y todos estamos asustados juntos. A pesar de la locura de este evento, creo que pasará y volverá a la normalidad, pero al mismo tiempo, no dejaré de desafiar a la autoridad ni de ponerle un espejo de frente al poder», dijo Ángel a la red inglesa de Radio-Canada, CBC.

RCI/La Presse canadienne/CBC

Para más información: