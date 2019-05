Calor extremo: 66 muertos en la isla de Montreal en 2018

La Dirección regional de la Salud Pública de Montreal informó este miércoles que durante la ola de calor del verano pasado, el calor extremo causó 66 muertes en la isla de Montreal.

Según la investigación realizada por la entidad, el 66% de los lugares de residencia de los difuntos se encontraban en lo que se conoce como «islas de calor».

En sus declaraciones este miércoles, la Directora Regional de Salud Pública del Centro-Sur de Montreal, Mylène Drouin, dijo que tener bajos ingresos y estar socialmente aislado también parecen ser factores de riesgo importantes durante las olas de calor, añadiendo que el 80 por ciento de las personas murieron en sus hogares:

«Entre todas las personas fallecidas, el 72 por ciento tenía una enfermedad crónica, el 66 por ciento tenía 65 años o más, el 25 por ciento tenía un trastorno esquizofrénico y el 18 por ciento dependía del alcohol o las drogas.» Myléne Drouin

Islas de calor urbano Según el Atlas Climático de Canadá, el efecto de isla de calor urbano ocurre porque los edificios se construyen cerca unos de otros y las superficies pavimentadas que componen nuestras ciudades amplifican y atrapan el calor mucho más eficientemente que los ecosistemas naturales y las áreas rurales, que a menudo están a la sombra de los árboles y la vegetación y se enfrían por la evaporación de la humedad. Además, las ciudades también generan su propio calor, el cual es liberado de fuentes tales como calentadores, aires acondicionados y vehículos. En un día soleado, las superficies pavimentadas pueden ser entre 27 y 50°C más calientes que el aire. La diferencia es más notable en la noche, cuando el calor capturado por las carreteras y los edificios durante el día sigue calentando la ciudad después de la puesta del sol. Las grandes ciudades pueden ser hasta 12°C más cálidas que su entorno por la noche. Generalmente, las islas de calor se encuentran en las zonas más pobres de las ciudades porque hay menos inversión en planificación y en ordenación urbana. El futuro climático de Canadá es más cálido Como se muestra en el Atlas del Clima, los modelos climáticos predicen que los centros urbanos de Canadá verán un aumento dramático en el número anual de días extremadamente calurosos debido al continuo calentamiento global. Las proyecciones para 2051-2080 muestran que muchas ciudades canadienses verán por lo menos cuatro veces más días de más de 30°C en promedio por año en comparación con el pasado (suponiendo que las emisiones de gases de efecto invernadero continúen aumentando rápidamente). Una preocupación particular es que estas proyecciones de modelos climáticos no tienen en cuenta el efecto de isla de calor urbano. Como resultado, el número de días y noches calurosos y peligrosos en las ciudades canadienses probablemente será aún mayor de lo que indican nuestros mapas. Las ciudades que ya se enfrentan a altas olas de calor intermitentes las verán más severas. Incluso las comunidades que no se han enfrentado a graves problemas de calor en el pasado tendrán que encontrar una manera de empezar a hacer frente a este peligroso peligro para la salud pública.

Del 30 de junio al 5 de julio de 2018, Montreal experimentó un evento de calor extremo durante el cual la temperatura máxima diaria osciló entre 31,9º C y 35,5º C y la temperatura mínima diaria entre 20º C y 24,2º. Sin embargo, aunque las temperaturas bajaron después del 5 de julio, los efectos sobre la salud de la población se observaron hasta el 8 de julio.

Los canadienses no están acostumbrados a preocuparse por el calor extremo, pero las olas de calor son cada vez más comunes. Además de la de 2018, en 2009, más de 150 personas en Colombia Británica murieron como resultado de una ola de calor. Y, más de 280 personas murieron debido al calor extremo en la provincia de Quebec en 2010.

Los científicos relacionan las olas de calor directamente con los cambios climáticos que afectan a todas las regiones del mundo.

RCI/Dirección regional de la Salud Pública de Montreal/Atlas Climático de Canadá