Justicia colombiana ordenó liberación inmediata de ex jefe de las FARC y niega su extradición a EEUU

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenaron este miércoles la liberación inmediata de Jesús Santrich, nombre de guerra de Seucis Paucias Hernández Solarte, ex jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y niega su extradición hacia Estados Unidos que lo quería juzgar por narcotráfico.

La JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, “aplica la garantía de no extradición” a Santrich y “ordena a la fiscalía su liberación inmediata”, anunció la JEP por Tuiter. Hasta el momento, la JEP había suspendido su extradición por falta de pruebas suficientes.

De 52 años de edad y ciego, Jesús Santrich, miembro del equipo negociador del acuerdo de paz de las FARC con el gobierno colombiano, hoy desarmadas, había sido detenido en abril de 2018 a pedidos de la justicia estadounidense que lo acusa de conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre junio de 2017 y abril 2018.

Según Estados Unidos, Santrich se habría dedicado al tráfico de drogas después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Él y el partido político formado por la antigua guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, no han cesado de denunciar las acusaciones en su contra, calificándolas de “montaje jurídico. El ex jefe guerrillero será investigado y juzgado en Colombia.

La Sección de Revisión de la JEP decidió que no se puede comprobar que el delito que Estados Unidos le atribuye a Santrich se haya cometido después del Acuerdo de Paz, como establece la regla. Recordemos que la garantía de no extradición es un tratamiento especial para los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz, no sean extraditados por delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016, cuando el Congreso ratificó este pacto entre el grupo rebelde y el gobierno nacional.

La justicia estadounidense y la Fiscalía colombiana argumentaron que los presuntos hechos por los que fue capturado Santrich son posteriores a la firma del acuerdo de paz. Le correspondía entonces a la JEP verificar que efectivamente la fecha era posterior. Para ello, el tribunal solicitó a EEUU copia del expediente y de las evidencias, una solicitud atípica a la luz de los trámites de extradición tradicional en el que la justicia colombiana se contentaba en hacer una verificación apenas formal y apegada únicamente a los documentos con que la justicia estadounidense solicitaba formalmente un pedido de extradición.

La decisión de la JEP de liberar a Santrich ha provocado reacciones encontradas en el mundo político colombiano sobre todo porque ocupará su escaño en el Congreso. Mientras que el ex presidente Álvaro Uribe y el uribismo consideran que el tribunal especial es “cómplice” de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, el partido político que nació gracias al acuerdo de paz celebra que por fin se haya hecho justicia.

