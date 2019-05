Organismo quebequense propone a empresas certificación de la conciliación trabajo-familia

Los resultados de un sondeo hecho el año pasado por la Red para un Quebec Familia (RPQF por sus siglas en francés) muestran que el criterio de la conciliación trabajo-familia es más importante que el salario ofrecido por un trabajo. 55% de los trabajadores cambiarían de empleo si se les prometiera condiciones que apunten a un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia.

La RPQF es un organismo quebequense sin ánimo de lucro cuya misión es promover y valorizar la familia y la importancia de su contribución para la sociedad así como el apoyo que hay que ofrecerle. Desde hace unos 20 años, el organismo hace la promoción de la importancia de las familias en todas las regiones de Quebec.

Según este organismo, la forma como los trabajadores escogen su empleo ha cambiado. El salario y las ventajas sociales era en otra época el principal criterio para aceptar un trabajo, pero en la actualidad ese criterio pasó al quinto lugar sobre cinco. Antes del salario, los trabajadores tienen en cuenta antes que todo la reputación de la empresa, el equilibrio entre la vida privada y la vida familiar, la cultura empresarial y la perspectiva de evolución.

Ahora bien, en un contexto en el que en la actualidad hay una escasez de mano de obra y que para los padres de familia más jóvenes, el trabajo no representa todo y no están dispuestos a sacrificarlo todo por un empleo, las buenas condiciones de conciliación trabajo-familia son ahora un elemento clave en su búsqueda de empleo. Un fenómeno que comenzó a partir del momento en que los padres de familia más jóvenes entraron en el mercado del trabajo, dice Marie Rhéaume, directora de la Red para un Quebec Familia, RPQF.

La conciliación no es un tema nuevo. Hablamos desde hace varias décadas. En Quebec con la instauración de los servicios de guarderías a precio reducido en 1997, pasamos a ser de la provincia que tenía el más bajo índice de madres jóvenes en el mercado del trabajo al más elevado. No podemos pensar que esto no tiene ningún impacto en la vida familiar. A esto se agrega otro fenómeno y es que la conciliación no concierne solo a los padres de niños de baja edad, sino que en la actualidad hay cada vez más personas que ayudan a familiares enfermos y es algo que interesa a todo el mundo.

La Red para un Quebec Familia lanzó su programa de reconocimiento de la conciliación familia-trabajo el lunes de esta semana. Y de forma concreta, las empresas que deseen recibir esta certificación deberán probar que, después de haber consultado a sus empleados, han instaurado medidas para facilitar la vida de su personal.

Entre las medidas propuestas se encuentran el trabajo a distancia, el reembolso de los gastos de niñeras cuando el empleado trabaja tiempo suplementario y la flexibilidad para tomar sus vacaciones, son algunos ejemplos de las iniciativas que permitirán a las empresas obtener la certificación. ¿Y cómo reaccionan las empresas? Marie Rhéaume.

Muy bien. Visitamos a unos 30 socios del mercado del trabajo. Desde el Consejo del Patronato hasta Joboom en los últimos meses y francamente creo que hemos llegado al momento justo. Todo el mundo es consciente, sobre todo en el contexto de escasez de mano de obra que conocemos en la actualidad.

Esta certificación se otorgará por un año y se tiene que validar cada año, porque la situación cambia. “Nosotros decidimos transformar esta crisis de mano de obra en una oportunidad”, dice Marie Rhéaume.

Analizamos la situación de la empresa como la de los empleados. Y tenemos que asegurarnos que se adapta siempre. No somos ganadores de una vez por todas. Y es algo que debe evolucionar.

Cabe señalar aquí que en la actualidad hay una escasez de mano de obra, no solo en Quebec, sino en todo Canadá. El hecho que las empresas que necesiten reclutar mano de obra, si presentan además la certificación de conciliación trabajo-familia, podría beneficiarlas de alguna forma.

Según el sondeo realizado por la firma Leger para la RPFQ, sobre la conciliación familia-trabajo y los quebequenses: 57% de los encuestados encuentran que la sociedad quebequense no acomoda o acomoda muy poco a sus empleados en ese aspecto

62% afirma que la conciliación familia-trabajo es una fuente importante de estrés

43% dicen que encuentra muy difícil la conciliación trabajo-familia

55% estarían dispuestos a cambiar de empleo a cambio de mejores condiciones en ese campo

57% estarían dispuestos a aceptar una reducción de salario a cambio de mejores condiciones de conciliación trabajo familia.

La certificación propuesta por la Red para un Quebec Familia, RPQF, se dirige a cualquier tipo de empresa, tanto las grandes como las empresas pequeñas y medianas. Y esto debido a la estructura del mercado del trabajo en la provincia y la RPQF no quería que las personas que trabajan en las pequeñas empresas hubieran podido ser penalizadas. El programa de certificación del organismo es muy accesible a todos los empleadores y podrán presentarlo en sus ofertas de empleo.

Eventualmente esta medida se dará a conocer a todos los ciudadanos. Y el hecho que el Consejo del Patronato de Quebec haya aceptado reconocer esta certificación es una muestra que la sociedad ha evolucionado en ese campo y que tanto las mujeres como los hombres pueden beneficiarse con esta medida, concluye Marie Rhéaume, directora de la Red para un Quebec Familia, RPQF.

Franco Nuovo entrevistó a Marie Rhéaume