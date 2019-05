EL DESAFÍO DE TENDER HACIA EL CERO DESECHO

LO MEJOR ES QUE CADA UNO HAGA LO QUE PUEDA

Lo importante es que cada uno haga lo mejor que pueda. Y la forma como lo explico es dos marcos. Hay que respetar los límites personales de cada uno. Cada persona tiene necesidades y límites muy diferentes y es importante respetarlos. Y tener en cuenta el contexto. El reproche que me hacen a menudo es que vivo sola, no tengo hijos, vivo en Montreal, tengo 2 tiendas cero desecho cerca de mi casa. Sí, tengo un contexto que me facilita las cosas. Pero tampoco se trata de un concurso del que produzca menos basura. Si el contexto de los otros facilita menos las cosas y la gente hace lo que puede, entonces tiende hacia el cero desecho.