Canadá ampliará su programa para apoyar a los refugiados LGBTQ

Canadá anunció este lunes la creación de la Rainbow Refugee Assistance Partnership, Alianza Arco Iris de Asistencia al Refugiado, que proporcionará apoyo a más ciudadanos canadienses que quieran apadrinar de forma privada a refugiados LGBTQ2 que huyen de la violencia y la persecución.

A partir de 2020, esta nueva iniciativa, que se basa en el éxito del programa piloto Rainbow Refugee Assistance:

Además, según el Ministerio canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, servirá de complemento a los programas de refugiados existentes.

La Alianza Arco Iris de Asistencia al Refugiado, quiere alentar a más canadienses a apoyar a los refugiados LGBTQ2 y crear lazos de cooperación entre las organizaciones LGBTQ2 y la comunidad que proporciona servicios de asentamiento en Canadá.

Canadá dice reconocer las vulnerabilidades particulares que enfrentan los refugiados LGBTQ2 y continuará ayudándolos a hacer de Canadá su país adoptivo para siempre.

En abril 2019, Canadá dio a conocer su nueva moneda conmemorativa de un dólar (1$) rindiendo homenaje al 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en todo el país. La moneda fue bien recibida por algunos y otros la criticaron.

Algunos activistas e historiadores LGBTQ están cuestionando el mensaje detrás del loonie, diciendo que erróneamente sugiere que la igualdad ha sido alcanzada y que fue hecha en gran parte por el gobierno canadiense – específicamente por el ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau.

Hey Canada, keep your eyes peeled for the new Equality $1 coin. This is an opportunity for us all to reflect on the years of progress towards equality for LGBTQ2 Canadians, and importantly, to think about the work still to do. pic.twitter.com/EpowvDZ9mO

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 23 de abril de 2019