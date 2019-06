Médicos y especialistas se movilizan para mantener el acceso al aborto en Quebec

LAS MUJERES SE INQUIETAN

Es sobre todo una inquietud por todas las mujeres de Quebec que corren el riesgo de perder un derecho que adquirimos después de múltiples batallas y los Estados Unidos no están lejos. Vemos los cambios que se producen. El Heartbeat Bill (Ley del latido del corazón) es una verdadera catástrofe. Eso quiere decir que una mujer que tenga un embarazo ectópico, donde haya un corazón fetal, no podremos ayudarla aunque el embarazo no sea viable, porque hay un signo de vida.