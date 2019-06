El universo mágico de la paloma y el cuervo

La paloma y el cuervo son dos símbolos muy fuertes. El cuervo representa el cambio que puede ser muy difícil en una vida, y la paloma es el lado positivo, la paz. Juntos, representan las contradicciones de la vida.

– María Christina Jiménez, autora

En la cordillera de los Andes, un niño llamado Pablo vive con su madre y su padre alcohólico. Cuando descubre otras verdades indescriptibles sobre sus padres, decide devolver a su apellido su gloria perdida: será el primero de un largo linaje, todos los cuales cuyos descendientes se distinguirán por su superioridad su virilidad y su orgullo. Pero la fatalidad tendrá la última palabra.

María Christina Jiménez nació en la ciudad de Quebec, de padres colombianos. Desde siempre estuvo inmersa en el mundo de las letras, ya sea como traductora, recibida en la Sorbona, o como editora y asesora lingüística. A eso le agrega hoy el de autora de La paloma y el cuervo, su primer libro.

¿Porque los Andes?

“Uno de los más bonitos recuerdos que tengo de niña es en la casa de una tía que vivía en Pamplona, Colombia. Veía las montañas, era maravilloso, y ellas están siempre en mi mente. Lo mismo me sucedió cuando fui a Perú, quería ver las montañas, los Andes. Por eso mi cuento se desarrolla en los Andes”.

Una historia con personajes intemporales

El universo al que nos lleva esta historia nos reserva más de una sorpresa. Los personajes son de otra época y al mismo tiempo contemporáneos, donde la religión, la familia, el honor y el amor determinan sus vidas, y no siempre de una manera feliz.

“Hay algo mágico en esa época para mí. Porque representa también la época de mis papás, de mis abuelos, tiene algo misterioso. Y era más interesante hablar de esa época –que no conozco- que de la mía”.

Ese misterio que relata María Christina se remonta a los tiempos cuando iba a Colombia y se sentaba a escuchar las conversaciones de su madre con sus hermanos- 12- que era como si hablaran de otro mundo. Ese es el misterio para ella, no conocer todo, pero poder imaginárselo.

“Esa época es para mí como una novela”.

La representación de los animales

La paloma y el cuervo muestran el lugar de las mujeres en la sociedad y en la pareja, el dominio de la tradición y la religión sobre los seres humanos, su deseo de inmortalidad. No importa el momento, no importa el continente, los humanos solo tienen una búsqueda: la de acceder a la felicidad. Una felicidad a veces prisionera de los demás, pero sobre todo de ellos mismos.

“La paloma y el cuervo son dos símbolos muy fuertes. El cuervo representa el cambio que puede ser muy difícil en una vida, y la paloma es el lado positivo, la paz. ¿Por qué ambos al mismo tiempo? Para representar las contradicciones que uno tiene adentro, y que dependen donde estén en sus vidas. Muchas veces piensan que la vida será la misma sin imaginar que puede llegar un momento en que todo cambie y de manera total.«

¿Y ahora qué?

“Publicar el libro fue un parto. Porque todo el período durante el cual escribí fue largo, difícil, y después fue el momento de alegría cuando la editorial me propuso publicar el libro. Y la vida cambia, como cuando llega un hijo. Me trae nuevos retos, y me di cuenta que me gustaba mucho escribir, jugar con los recuerdos, con las palabras, con las imágenes, y ahora quiero escribir otro”.

Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Maria Christina Jiménez, autora del libro La colombe et le corbeau

Maria Christina Jiménez tiene una maestría en traducción y terminología (francés / español / inglés) de la Universidad Sorbonne Nouvelle en París. Desde 2013, es capacitadora en Educación Continua en la Universidad de Quebec en Montreal,UQAM.