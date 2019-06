Plantas carnívoras se almuerzan bebés de salamandras descubren científicos canadienses

Este sería el primer caso documentado en América del Norte de una planta carnívora de jarra que se come vertebrados. Las salamandras tardaban tardaron unos 19 días en morir.

Alex Smith es un biólogo de la Universidad de Guelph, en la provincia de Ontario. Sus ojos no daban crédito a lo que estaba viendo: una planta de jarra carnívora se estaba devorado a una salamandra juvenil en un parque de Ontario.

Él se encontraba en agosto pasado con un grupo de estudiantes de posgrado haciendo trabajo de campo en el Parque Provincial Algonquin cuando hizo el descubrimiento en un pantano.

«Miro por encima de una de las hojas en forma de campana de la planta y en lugar de ver una colección de arañas e insectos en descomposición y otras delicias para esa planta, veo una salamandra juvenil con manchas amarillas», contó Smith en el programa del radiodifusor público CBC: As It Happens.

Las plantas carnivoras capturan sus presas, generalmente insectos, en hojas especiales que son trampas, porque contienen una enzima digestiva. Las hojas tienen un borde ceroso, lo que significa que es casi imposible escapar, y la presa se pudre en el agua de lluvia.

Los investigadores saben desde hace mucho tiempo que las plantas de jarra que crecen en los humedales de Canadá comen pequeñas criaturas, en su mayoría insectos y arañas. Estos caen en sus hojas acampanadas y se descomponen en el agua de lluvia que se acumula allí. Pero hasta ahora, nadie había visto que también fueran capaces de devorar salamandras.

Smith compartió sus descubrimientos con Patrick Moldowan, científico en la Universidad de Toronto, quien dirige un programa de investigación sobre las salamandras.

Moldowan decidió echar un vistazo más de cerca buscando los anfibios en cientos de plantas en los humedales.

Lo que encontró: una de cada cinco plantas contenía anfibios juveniles tan largos como un dedo de un humano. Varias plantas contenían más de una salamandra capturada.

¿Por qué las salamandras se encuentran en las fauces de las plantas carnívoras?

Smith dice que hay muchas razones por las cuales las salamandras pueden encontrarse en las garras de estas plantas carnívoras.

Podría ser que las salamandras jóvenes caigan en las plantas de jarra, o que busquen el espacio húmedo y oscuro para esconderse de los depredadores.

O es posible que los anfibios sean atraídos a la planta con la promesa de comida.

Las plantas de jarra que comen carne se conocen desde el siglo XVIII. Una especie descubierta hace una década en Asia consume principalmente insectos y arañas, pero también captura pequeños pájaros y ratones.

De cualquier manera, las plantas constituyen un depredador importante para las salamandras, dijo Smith.

La Estación de Investigación de vida silvestre en Algonquin Park es el área protegida más antigua de Ontario y ha hospedado equipos de investigación durante 70 años.

Eso hace que sea aún más sorprendente que esto nunca haya sido documentado antes, dijo Smith.

Smith cree que el descubrimiento del parque Algonquin abre nuevas preguntas para los biólogos: ¿Son las salamandras una importante presa para estas plantas? ¿Son las plantas importantes «depredadores» de los anfibios? ¿Podrían las salamandras «ahogar» a la planta?

Los hallazgos fueron publicados en la revista Ecology.

CBC-The Guardian-newscientist.