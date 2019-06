La pasión de Ingrid Bejerman por las lenguas minoritarias, la identidad, la escritura y la literatura

Cuando contestó al teléfono para esta entrevista, pensé que Ingrid Bejerman había corrido de algún lugar de donde se encontraba hasta el teléfono. Comenzamos a hablar de todo un poco para hacer una prueba de sonido y permitirle que recuperara su aliento. Pero me equivoqué. Esa es su cadencia de voz al hablar.

PABLO GÓMEZ BARRIOS CONVERSÓ CON INGRID BEJERMAN

La entrevista era a las 10 de la mañana y desde que llegué a la radio, alrededor de la 7:00 de la mañana, me dediqué a leer la información que me había enviado y a rastrear más información sobre ella en la web. Eso no se lo dije.

Pero mientras que hacía la prueba de voz se me ocurrió preguntarle de donde venía y casi me regañó. Hubiera podido preguntarle qué había desayunado esa mañana, que lo hago con frecuencia. No me dijo de donde era y en su lugar encadenó diciéndome que en sus cursos de periodismo ella les enseñaba a sus estudiantes que antes de hacer una entrevista había que prepararse…

Me hice el desentendido, pero en el transcurso de la entrevista, le pregunté si le gustaba la música, que también suelo preguntar a mis invitados cuando hago una prueba de voz. “Sí, muchísimo. Bueno soy brasileña” me dijo riendo. “Entonces eres brasileña. Te identificas más como brasileña, que como argentina o canadiense”, le dije.

“No. Más que nada me identifico como una judía en la diáspora. Si lees un poquito sobre mi biografía, ahí en Internet vas a ver que hay varios textos sobre eso. Más que nada soy una judía de primera generación en Brasil. Mis papás de primera generación en Argentina. Y mis abuelos de procedencia europea”, contestó.

Entonces es difícil, me dijo, “porque cuando uno vive en varios lugares, tiene una identidad diaspórica o única en el sentido que es una experiencia muy particular ser judío. Soy una persona hemisférica. Una judía en la diáspora. Yo lo pondría así”, me dijo.

Ingrid Bejerman es periodista, académica y gestora cultural especializada en reportajes de temas latinoamericanos y enseñanza del periodismo. Fue reportera y columnista en el diario brasileño O Estado de Sao Paulo. Trabajó como Coordinadora de programas en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, en Cartagena, Colombia y fue Directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en la Universidad de Guadalajara, México.

Desde 2003, forma parte del comité de programación de Festival Literario Internacional de Montreal, Blue Metropolis, donde tiene a su cargo la curaduría de eventos en español y portugués. Es Doctora en Comunicaciones de la Universidad McGill de Montreal y enseña teoría y práctica periodística en la Universidad Concordia, también de Montreal.