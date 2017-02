7 applications populaires de perte de poids

La perte de poids figure parmi les principales résolutions chaque nouvelle année.

Nous vous proposons donc une sélection d’applications populaires de perte de poids et de mise en forme qui pourraient vous aider à commencer l’année du bon pied.

My FitnessPal aide ses utilisateurs à définir un plan de perte de poids et de mise en forme.

En entrant votre poids actuel et le poids que vous voulez atteindre, l’application My Fitness calcule le nombre de calories que vous devez consommer quotidiennement pour parvenir à cet objectif. My FitnessPal offre une foule d’outils pour réaliser cet objectif, notamment une base de données contenant une liste de milliers d’aliments et le nombre de calories pour chacun.

L’utilisateur peut joindre un groupe d’amis ou d’autres usagers de MyFitnessPal dans le but de se motiver à réaliser ses objectifs.

Une application populaire depuis quelques années, similaire à My Fitness. Elle permet de faire un suivi de vos objectifs de perte de poids. Lose It offre de surcroit une foule d’outils payants qui mesurent notamment la graisse corporelle et l’hydratation.

Lose it est disponible en anglais seulement.

Afin de perdre du poids, Pact propose à ses usagers un incitatif attrayant : de l’argent. L’utilisateur de l’application Pact parie sur sa perte de poids. S’il atteint son objectif, il sera récompensé financièrement, et s’il échoue, il perd sa mise!

Fooducate fournit une fiche nutritive et calorique des aliments achetés par les consommateurs en leur permettant notamment de scanner leurs codes-barres. Ces aliments sont cotés de A à F en fonction de leurs bienfaits sur la santé des consommateurs.

FoodSubstitute aide les personnes à trouver des substituts d’aliments qu’ils ne peuvent pas manger pour une raison ou une autre (aliments hypercaloriques, allergie, goût…).

Adoptée par plus d’un million de membres, Fitocracy propose à ses usagers une série d’exercices physiques – de plusieurs niveaux – et de conseils de mise en forme.

L’aspect social de cette application, via les réseaux sociaux, permet aux membres de se lancer des défis entre eux et de participer à des tournois / compétitions de conditionnement physique.

Une application mobile, primée deux fois par le prix ASME du populaire site Web Epicorious, où l’utilisateur trouve notamment des recettes santé et facile à préparer.

Est-ce que les apps de perte de poids sont efficaces?

Même si ces apps intègrent des stratégies prouvées et connues de perte de poids, des chercheurs de l’université de Massachusetts Medical School ont émis des réserves sur leur efficacité. Car, selon eux, ces applications n’indiquent pas à leurs utilisateurs le changement de comportement qu’ils doivent adopter pour éviter de reprendre les kilos perdus et ainsi éviter l’effet yo-yo.

L’étude, qui a analysé une trentaine d’applications connues , gratuites et payantes, reconnaît des bienfaits chez certaines d’entre elles, surtout celles qui :

– donnent des informations détaillées et exhaustives sur les aliments (nombre de calories, quantité de sucre, protéines…);

– offrent un suivi précis du progrès réalisé en terme de perte de poids et de réalisation d’autres objectifs (taux de sucre dans le sang…);

– motivent les utilisateurs contre un relâchement, un découragement et des tentations qui risquent d’anéantir les efforts de la perte de poids…

Les applications payantes, surtout les plus chères, n’en valent pas la peine actuellement, selon plusieurs analystes. Une conjonction d’applications gratuites pourrait offrir le même service qu’une app payante!

La perte de poids requiert évidemment un effort constant et nécessite une certaine discipline ponctuée d’une saine alimentation et d’exercices physiques. Les apps ne sont que des outils de plus permettant à leurs utilisateurs d’atteindre leurs objectifs.

Zoubeir Jazi