Yukon : Le plus grand panache jamais enregistré

Heinz Naef de Dawson City au Yukon a abattu tout un orignal en septembre dernier.

La bête pesait environ 560 kg, de quoi nourrir le chasseur et sa famille jusqu’à l’automne prochain. Son panache mesurait 1 m 91, de quoi battre un record mondial, qu’il s’est empressé d’enregistrer officiellement à Reno au Nevada.

Un pointage de 263 1/8 a été attribué au panache en décembre, battant l’ancien record mondial de 261 5/8 points.

C’est lors d’une excursion de chasse à la rencontre du fleuve Yukon et de la rivière Stewart, au nord-ouest du territoire, qu’Heinz Naef a tué l’orignal.

Tout un trophée de chasse que plusieurs personnes souhaiteraient maintenant acheter.

L’orignal

On l’appelle le roi de nos forêts. Ce cervidé, doté de son panache complet, est l’animal le plus imposant d’Amérique du Nord. Sa taille dépasse celle des plus grands chevaux de selle. Les gros mâles pèsent jusqu’à 600 kg dans la majeure partie du Canada et jusqu’à 800 kg pour la sous-espèce géante de l’Alaska et du Yukon.

À la fin de l’été et à l’automne, le panache du mâle adulte peut atteindre 120 à 150 cm d’une extrémité à l’autre et parfois dépasser 180 cm.

L’habitat préféré de l’orignal : la forêt boréale (forêt de conifères) jusqu’à la toundra, mais aussi la forêt mixte (forêt de conifères et de feuillus). Il fréquente les rives des lacs, des marais et des cours d’eau.

Dans son milieu naturel, là où il y a des prédateurs et de la chasse, l’âge moyen d’une population varie entre 5 et 6 ans. Certains individus, moins de 1 % d’entre eux, peuvent atteindre 15 ans. En captivité, l’orignal peut vivre jusqu’à 25 ans.

On estime la population nord-américaine d’orignaux entre 200 000 et 300 000.

Les chasseurs sont les principaux prédateurs de ce cervidé.