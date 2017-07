Constant Awashish, portrait d’un grand chef

Qui est Constant Awashish ?

Élu grand chef des Atikamekw et président de la corporation du Conseil de la Nation Atikamekw en septembre 2014, Constant Awashish s’est fait remarquer des gens et des médias quand il a publié, avec les autres chefs de la nation, une déclaration de souveraineté sur leur territoire ancestral.

Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, Awashish se spécialise dans les droits des autochtones en général et plus particulièrement dans les droits territoriaux, la législation des entités autochtones ainsi que les droits corporatifs.

Son enfance

On dit qu’il représente une nouvelle génération qui veut changer les conditions de vie des communautés atikamekw. On dit qu’on l’a choisi parce qu’il connait la vie en forêt, parce qu’il communique bien avec les aînés et qu’il respecte les valeurs qu’ils lui ont transmises quand il était enfant :

Cérémonie traditionnelle de passation des pouvoirs © Conseil de la nation Atikamekw

La passation

Pour Constant Awashish, la journée de la célébration traditionnelle de son assermentation a été l’une des plus importantes de sa vie. Il savait que devenir grand chef représentait une grande responsabilité, mais c’est en recevant les objets sacrés des Atikamewk et en sentant l’appréciation des gens envers lui qu’il a compris qu’il avait un rôle essentiel à jouer dans l’avenir de son peuple.

Espoir et souveraineté

L’entrée au pouvoir du grand chef coïncide avec la déclaration de souveraineté de la nation atikamekw en septembre 2014. À ce moment, il a affirmé que « le temps de la négation des droits non cédés par les Atikamekw au profit d’un État qui impose ses règles comme si ces droits n’existaient pas, est fini. Notre juridiction, nos règles et nos conditions devront désormais être respectées ». Dans cet extrait, il explique quelles sont ses motivations et en quoi consiste la déclaration de souveraineté.