Rapidement, à quoi se compare la superficie du Canada?

On dit traditionnellement que le Canada est le deuxième plus vaste pays au monde après la Russie, mais on peut facilement s’étendre sur la question.

Après de savants calculs, on peut affirmer que la superficie du Canada est un peu moins des trois cinquièmes de celle de la Russie; que le Canada est moins de 1,3 fois plus grand que l’Australie, quoiqu’un peu plus petit que l’Europe et plus de 40,9 fois plus grand que le Royaume-Uni?

En superficie totale, le Canada est aussi un peu plus grand que les États-Unis ou la Chine. Toutefois, le Canada est un peu plus petit que ces deux pays si l’on devait considérer la superficie terrestre sans inclure l’espace donc occupé par les lacs et rivières.

Dans ce calcul, la Chine couvre 9 596 960 km2, les États-Unis, 9 161 923 km2 et le Canada lui n’a plus qu’une superficie de 9 093 507 km2.

Mais, le Québec dans tout ça?

C’est la bonne question que nous pose cette semaine un des auditeur de Radio Canada International qui se trouve en Afrique.

Le Québec est la province canadienne qui a la plus grande superficie avec 1 667 712 km2. Au Canada, seul le territoire nordique du Nunavut est plus grand.

Carte du Québec © archive Radio-Canada

Cette superficie québécoise classerait cette province dans la liste des vingt pays les plus étendus au monde si cette province formait une nation autonome.

Cette superficie du Québec se compare à celle de l’Iran et à celle de la Mongolie. Le Québec pourrait aussi contenir 3 fois la France (549 190 km2), 15 fois Cuba (109 890 km2), 75 fois Israël (22 070 km2) et plus de 150 fois la Jamaïque (10 990 km2).

À l’inverse, le territoire québécois ne représente qu’un dixième de celui de la Russie (17 098 240 km2), un cinquième de celui du Brésil (8 514 880 km2) et la moitié de celui de l’Inde (3 287 260 km2).

Le Québec fait aussi trois fois la grandeur de la France et cinq fois celle du Japon.

La province de l’Ontario pour sa part qui borde le Québec à l’ouest est plus grande que la France et l’Espagne combinées.

Pour en savoir plus…

Superficie en terre et en eau douce – Statistique Canada

