Academos: La vie est trop courte pour s’ennuyer

« Ce qu’on a créé au Québec avec Academos n’existe nulle part ailleurs. Il y a du mentorat ailleurs, il y a des groupes de discussion ailleurs, mais, de tout rassembler ça en un seul lieu, d’avoir aussi l’application mobile qui permet d’être connecté en tout temps, c’est la spécificité d’Academos. » Catherine Légaré, présidente fondatrice d’Academos

Le réseau social Academos connecte les 14-30 ans avec la réalité du monde du travail et les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle, afin de rendre notre société plus scolarisée, qualifiée et prospère. Organisme sans but lucratif fondé en 1999, Academos est soutenu financièrement notamment par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et faciliter le choix de carrière.

Politique québécoise de la jeunesse 2030

Academos, salue le gouvernement du Québec pour cette nouvelle Stratégie d’action jeunesse dont les orientations répondent aux besoins et réalités des jeunes du 21e siècle tout en étant fier d’y collaborer depuis 2006 grâce à son réseau social qui met en contact 46 000 jeunes avec 2 200 mentors bénévoles dans un but d’orientation professionnelle.

Les axes d’intervention se déclinent ainsi :

l’éducation dans le but de favoriser l’accès aux services scolaires et professionnels;

l’entrepreneuriat afin de faciliter la reprise d’entreprises en mettant en contact des jeunes avec des mentors entrepreneurs qui ont vécu l’expérience d’une reprise d’entreprise.

« Nous sommes maintenant 14 employés chez Academos et on aide des milliers de jeunes chaque année. »

Catherine Légaré, présidente fondatrice d’Academos est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.