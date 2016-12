Musique du monde : quand le chant de gorge inuit rencontre la musique celtique

Elle s’appelle Kathleen Merritt, mais son nom en inuktitut est Ivaluarjuk.

Elle chante. Très bien d’ailleurs.

Kathleen Merritt, Ivaluarjuk, possède un double héritage; elle est inuit de Rankin Inlet – sa mère est Inuit – et elle a vécu à l’Île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse – coin d’origine de son père -, berceau de la culture celte au Canada.

Aujourd’hui, elle nous présente son tout premier disque, Ice, Lines & Sealskin (Trad. : glace, lignes de pêche et peau de phoque), un disque où la musique celtique rencontre le chant de gorge inuit.

Les parents de Kathleen se sont rencontrés quand le papa a quitté les mines de charbon du Cap Breton pour tenter sa chance au nord, où il a trouvé un emploi pour la Compagnie de la Baie d’Hudson à Coral Harbour.

Une fierté retrouvée

Kathleen Merritt a aujourd’hui 28 ans. Elle avoue candidement ne pas toujours avoir été fière de ses racines inuit.

« There’s just so much negative stuff in the news about Inuit people, but what often isn’t shown is the other side of the story, that we have such a beautiful and strong culture. »