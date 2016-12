La très britannique Charlottetown s’ouvre au français

L’Acadie, disent certains, c’est la mer.

C’est, évidemment, le nord-est du Nouveau-Brunswick, la très belle région de Caraquet et de Shippagan avec son français pur et limpide avec notamment des « t » et des « d » doux et tendres.

C’est aussi le sud-est de la province, Moncton et ses environs et son français mâtiné d’anglais qu’on appelle le chiac.

En Nouvelle-Écosse, le français le plus exotique rencontré au Canada se parle dans la Baie Sainte-Marie.

À titre d’exemple, cette chanson du groupe Beausoleil-Broussard.

Île-du-Prince-Édouard

Le français de la plus petite province du Canada vibre dans la région appelée « la région Évangéline ».

Mais voilà qu’un café de la capitale provinciale, la très britannique Charlottetown, offre à sa clientèle, francophone ou francophile, l’événement « les midis francophones ».

Avec l’immigration interne au Canada et l’arrivée de plusieurs immigrants francophones dans l’île, le visage de Charlottetown prend tout doucement une nouvelle allure.

Le propriétaire de chez Timothy’s, Campbell Webster, affirme que sa clientèle francophone était déjà assez importante en raison des fonctionnaires francophones travaillant dans les bureaux du ministère des anciens combattants, basé à Charlottetown.

Musique et fruits de mer

Donc, les vendredis midis, place à la musique en français, Timothy’s ouvre large ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent parler français, comme on le dirait en chiac : « qui sowèye fluant ou non. »

L’organisme communautaire Carrefour de L’Isle-Saint-Jean a reçu le mandat de Timothy’s de mettre sur pied ces rencontres.

Pour en savoir plus sur les parlures acadiennes, le livre – accompagné d’un CD – Parlures d’Acadie, est un savoureux outil.

