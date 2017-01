Et si 2017 était une bonne année?

D’aucuns diront que 2016 aura été une année horrible.

Tenez, les premiers jours de 2016 ont été vraiment horribles: le 1er, 300 migrants d’Afrique de l’Ouest ont été massacres par el Groupe armé État islamique en Libye, un tueur solitaire fait trois victimes à Tel Aviv et un taliban se fait sauter dans un restaurant à Kaboul.

Le 2 janvier, Jaish-e-Mohammed, un groupe rebelle au Pakistan tue trois personnes à une base aérienne en Inde.

Le 3, 15 policiers recrus chiites sont massacrés près de Tikrik en Irak, encore le Groupe armé état islamique.

Fin janvier, des centaines de personnes ont perdu la vie à cause de bombes, de coups de feu, de coups de couteau et même de décapitation au Nigéria, en Lybie, en Turquie, en Somalie, au Burkina Faso, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Égypte, en Chine …

Et il restait onze autres mois.

Pour la vie sous toutes ses formes sur notre planète de moins en moins bleue, l’année 2016 s’est inscrite au compteur des précédentes.

Dur, dur.

Et 2017 maintenant?

Bon, avec le Brexit, les élections France, la fin de la lune de miel entre les Canadiens et le premier ministre Trudeau et les autres défis à venir, politiques, environnementaux, sociaux et de santé, peut-on croire qu’elle sera différente?

À coup sûr, malheureusement, nous pouvons nous attendre à d’autres tragédies, les événements de la discothèque à Istanbul nous le rappellent que trop bien.

À coup sûr, il sera question de déforestation, d’une autre année record en ce qui a trait aux records de chaleurs, malgré les climato-sceptiques qui prendront le pouvoir bientôt à Washington, de feux de forêt dévastateurs et de pipelines de la controverse.

Mais encore!

Est-il possible de « penser positif » quelques instants?

Voyons voir.

Éclipse solaire

En août, les Canadiens pourront voir une éclipse solaire.

Si la météo le permet, un grand « si » en ce deux janvier direz-vous avec raison, donc, si la météo le permet, l’éclipse solaire attendue en août pourra être vue sur l’ensemble du pays (presque 10 millions de km carrés) quand la lune passera devant le soleil.

Selon la NASA américaine, l’éclipse s’amorcera à 10h15 heure du Pacifique, le matin du 21 août.

150e anniversaire du Canada

Notre pays souligne cette année ses 150 ans d’existence – ma ville d’origine célèbre ses 350 ans, mais ça, c’est une autre histoire – et le budget alloué à ces célébrations nationales dépasse les 210 millions de dollars.

Il y en a pour tous les goûts, de la sculpture de totems à Duncan en Colombie-Britannique à des tournois de hockey à Torbay à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le site web Canada 150 regorge de propositions artistiques et musicales, sportives et culturelles qui se dérouleront tout au cours de 2017.

À souligne que, pour célébrer à sa façon le 150e, Parcs Canada offrira l’accès gratuit à tous ses sites – parcs, sites historiques, aires de conservation marine – tout au long de l’année. Tout ce qu’il vous faudra c’est votre « carte d’entrée Découvertes ».

Jeux mondiaux des nations autochtones

Les Jeux mondiaux 2017 des nations autochtones se tiendront au Canada cette année, une première.

Edmonton en Alberta les accueillera du 2 au 9 juillet; ces jeux se déroulaient au Brésil l’année dernière.

Le Xikunahati, vous connaissez?

C’est un sport résolument autochtone et tout ce qu’il y a de brésilien.

Le Xikunahati est un cousin du soccer (foot) mais seule la tête du joueur pour toucher le ballon.

Vous pourrez aussi assister à des compétitions de tir à l’arc dans lesquelles les cibles sont des petits poissons (non vivants) à 40 mètres de distance. Les archers tentent d’atteindre l’œil du poisson.

Autres épreuves au programme: la souque-à-la-corde, la pêche au harpon et les courses de canoë traditionnel.

À souligner également que la Conférence des peuples autochtones sur l’éducation et les Jeux des Premières Nations d’Amérique du Nord se tiendront à Toronto cette année.

Soit, mais encore!

Bonne Année 2017 à toutes et à tous. Un proverbe cynique dit « où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie ». Vrai.

Rappelons tout de même quelques moments positifs de 2016:

L’espérance de vie en Afrique qui a enregistré une hausse de 9,4 % depuis 2000;

Éradication de l’Ebola en Afrique de l’Ouest;

La peine de mort est devenue illégale dans plus de la moitié des pays de la planète;

50 millions d’hectares de l’océan Arctique sont maintenant protégés de toute exploitation gazière et pétrolière;

Et, si on ajoute les accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC et les premières élections en Birmanie en plus de 50 ans, il y a de l’espoir pour 2017.

Soulignons enfin que, selon les critiques en matière d’alimentation et de restauration, l’année 2017 sera celle des humbles légumes. Vive choux-fleurs, maïs, choux de Bruxelles et patates de ce monde.

RCI, PC, Courrier international, CBC, Canada 150, Parcs Canada