La bien-aimée de Kandahar, une histoire de la «plume tendresse» de Felicia Mihali

« Je fais partie de ce que le monde académique appelle la ‘littérature migrante’. Ça me fait très plaisir de dire que je suis une immigrante et que j’écris au sujet du monde que je connais le mieux, l’étranger, mais que ne reste pas un étranger à la société. On change de maison, de pays, mais on s’intègre avec nos moyens, nos connaissances, on fait partie de la société. On ne reste pas toujours ‘les autres’.

Felicia Mihali