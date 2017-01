Inquiétudes concernant la politique d’entrée gratuite dans les parcs nationaux du Canada en 2017

Une augmentation attendue des visiteurs dans les parcs nationaux du Canada cette année dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada préoccupe un ensemble d’intervenants en raison des dommages possibles écologiques.

Parcs Canada indique qu’en deux semaines seulement, déjà plus de 900 000 personnes ont commandé leur « Carte d’entrée Découverte » (Discovery Pass) afin d’accéder gratuitement aux sites.

Le site Web de Parcs Canada a été dépassé par la demande le mois dernier et le site tournait au ralenti, car les gens partout au pays et partout dans le monde demandent ces laissez-passer annuels gratuits pour explorer les parcs nationaux et les lieux historiques du pays.

La carte « Découverte » est valide pour tous les occupants d’un véhicule ; elle couvre aussi les droits d’éclusage sur les canaux et voies navigables historiques de Parcs Canada. Les activités telles que le camping, les visites guidées et le stationnement, qui occasionnent normalement des frais séparés du prix d’entrée au site, ne sont pas couvertes par la carte.

Préoccupations multiples des avocats de la nature

Ben Gadd, un auteur bien connu et guide de la nature à la retraite dit qu’il est inquiet au sujet de l’augmentation de la circulation automobile.

» Il est évident que sur le réseau routier dans les parcs de montagne, ce sera terrible l’été prochain tout l’été. Quand vous avez cette situation et que les animaux essayent de traverser, il y aura plus d’accidents, plus d’animaux tués. »

Eric Hebert-Daly, directeur général national de la Société canadienne pour la nature et les parcs, déclare pour sa part que le plan de Parcs Canada est une bonne idée en principe, mais qu’il y a des dangers.

Certains parcs comme Banff, Jasper et la péninsule Bruce en Ontario sont déjà très occupés selon lui voir «surchargés»

Hebert-Daly a déclaré que le gouvernement devrait envisager de meilleures façons de gérer la circulation dans les parcs occupés, y compris l’utilisation accrue de navettes d’autobus. Il n’y a pas assez de gardiens et de scientifiques pour surveiller la santé des parcs, a-t-il dit.

« C’est peut-être l’année où nous réaliserons à quel point certains de ces endroits sont trop sollicités », déclare Eric Hebert-Daly.

