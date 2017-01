Des dizaines de symboles canadiens au musée de London dans le sud de l’Ontario

Du castor à l’orignal, de la poutine au sirop d’érable, des symboles canadiens seront à l’honneur la semaine prochaine au musée de London dans le sud-ouest de l’Ontario dans le contexte des fêtes du 150e anniversaire du Canada.

Le musée de London vous convie à un « cours intensif de canadianisme » où se côtoieront Jack Canuck, la Gendarmerie royale du Canada et le célèbre Bonhomme de neige du Carnaval de Québec.

Jack Canuck?

Johnny Canuck personnifie le Canada et fait partie du même groupe que des personnages comme John Bull (Grande-Bretagne), Oncle Sam (États-Unis) et Marianne (France). Depuis les années 1860, les caricaturistes dépeignent Johnny Canuck comme un jeune homme sain, sinon simple d’esprit, vêtu comme un paysan, un fermier, un bûcheron, un cow-boy ou un soldat. On le dessine souvent résistant aux flatteries ou aux brutalités de John Bull ou de l’Oncle Sam. Johnny Canuck est également le nom du héros d’une bande dessinée canadienne lancée en 1941. Il s’agit d’un capitaine musclé de l’aviation/agent secret qui protège les Canadiens de la menace nazie. L’utilisation de ces personnages conventionnels décline après la Deuxième Guerre mondiale. Un autre personnage de bande dessinée fait cependant son apparition en 1975 : Capitaine Canuck, un superhéros, et non pas juste un simple héros. Il porte des collants rouges, des « sous-vêtements électrothermiques » pour rester au chaud et son front est ceint d’une feuille d’érable rouge. Source : Encyclopédie canadienne

On pourra également voir des portraits, images et autres, notamment de l’astronaute et pilote Chris Hatfield, de Terry Fox et de Viola Desmond.

Terry Fox est ce jeune homme qui a inspiré nombre de Canadiens à s’intéresser à la recherche sur le cancer quand il a entrepris la traversée du Canada à la course à pied. Son cancer l’a forcé à mettre un terme à son aventure quelques kilomètres à l’ouest de Thunder Bay en Ontario.

On fera évidemment la place belle au sport, songez ici au hockey, mais, saviez-vous que, jusqu’en 1994, le sport national au Canada était lacrosse?

Tenez, un clin d’œil en terminant:

RCI, Musée de London, CBC, Encyclopédie canadienne, Youtube