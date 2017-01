Wolf Matters: On doit mettre un terme à l’abattage et à l’empoisonnement des loups en Alberta

Un groupe animalier d’Alberta presse le gouvernement provincial à modifier son programme d’abattage sélectif des loups de sorte qu’il devienne « plus humain ».

Depuis trois ans, l’association Wolf Matters (Trad. : le loup a de l’importance) a réussi à amasser près de 10 000 signatures sur une pétition qui a été présentée à la législature albertaine en décembre dernier.

Programme provincial

L’abattage sélectif des loups en Alberta fait partie de la stratégie gouvernementale de protection du caribou, une espèce en danger dont le loup est le principal prédateur.

Les propositions

La pétition de Wolf Matters appelle le gouvernement provincial à

Selon Wolf Matters, la décision de maintenir en place la réglementation actuelle par l’Alberta vient du fait que la province entend prouver au gouvernement fédéral canadien que des actions sont prises afin de protéger les populations de caribous.

« They’ve created basically a caribou farm and continued the culling of wolves. The importance of it is that predators are incredibly important to the ecosystem and when we do things against other species on the planet, when we demean and exploit other species, we continue to do no less to ourselves. »

Kristen Rose, porte-parole Wolfes Matters