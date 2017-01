Françoise David tire sa révérence

Députée de la circonscription de Gouin à Montréal et porte-parole parlementaire de Québec solidaire, Françoise David quitte la vie politique.

Âgée de 69 ans, Mme David avait annoncé, début janvier, que sa retraite politique n’était pas loin. Mais dès le 22 mai 2016, elle évoquait déjà publiquement la possibilité qu’elle ne se représente pas lors des prochaines élections générales, puisqu’elle aurait alors 70 ans. Elle peut s’en aller d’autant plus sereinement que son parti, Québec solidaire, dispose à ses yeux, d’une relève vigoureuse.

Mme David a été élue à l’Assemblée nationale pour la première fois en 2012. Cette militante de gauche avait promis qu’elle resterait active, afin, dit-elle, d’aider les personnes les plus vulnérables.Venir en aide aux personnes plus démunies, est l’histoire de la vie de cette femme à la fois mère, travailleuse et féministe.

Françoise David a été élue dans la circonscription de Gouin à Montréal en 2012 © PC / Paul Chiasson

Avant de se lancer en politique, Françoise David, organisatrice communautaire de formation, a notamment été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Elle avait aussi organisé la marche des femmes contre la pauvreté baptisée « Du pain et des roses » en 1995 et la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence en 2000.

Françoise David est une des fondatrices de Québec solidaire, qui a vu le jour en 2006 après la fusion de l’Union des forces progressistes et d’Option citoyenne.

(Avec La Presse canadienne)

