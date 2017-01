Le CMQ bouscule les idées reçues et nomme une femme à sa tête

En langage de baseball, ça s’appelle un coup de circuit. Les amateurs de basketball parleraient de slam dunk. Pour vous et moi c’est tout simplement un bon coup que vient réaliser le Congrès maghrébin au Québec (CMQ). Pour la première fois depuis de sa création, l’organisme a placé à sa tête, une femme. Et pas des moindres : Mariama Zhouri, une professionnelle d’origine marocaine dont la détermination et l’ardeur au travail n’ont d’égale que sa générosité.

Qu’une femme compétente et bien intégrée à la société québécoise dirige un regroupement de professionnels dont l’une des missions est justement de faciliter l’insertion économique des nouveaux arrivants, est tout ce qu’il y a de plus normal.

Seulement, voilà, il ne s’agit pas de n’importe quelle communauté. Il s’agit d’une communauté qui croule sous le poids des stéréotypes notamment sur les rapports entre hommes et femmes, qualifiés d’inégalitaires, au profit des premiers.

Geste calculé ou non, la décision du CMQ de confier sa présidence à une femme est un message clair: la compétence n’a pas de sexe et le bon sens n’est pas l’apanage de quelques uns.

La principale intéressée, Mariama Zhouri, PDG et Associée chez HammerSmith Services-Conseils, a occupé, entre autres fonctions, celles de directrice principale au sein des Services-conseils – Gestion des risques chez KPMG à Montréal. Depuis sa nomination à la tête du CMQ, l’étiquette de pionnière lui importe peu. Ce qui l’intéresse, c’est d’aider sa communauté fortement touchée par le chômage, à s’intégrer économiquement.

Dirigé par deux hommes depuis ses débuts, Monsef Derraji, devenu PDG du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), et par Lamine Foura, actuel président du conseil d’administration de l’organisme, le CMQ avait conscience de son besoin de renouvellement et de redynamisation.



M. Foura a souligné la remarquable expérience professionnelle de la nouvelle présidente, une femme de réseau, ainsi que son ambition pour une meilleure intégration de la communauté maghrébine au Québec. Pour lui, ce sont autant d’assurances que Mme Zhouri va œuvrer « avec succès à la défense d’un Québec ouvert sur sa Diversité.» Lamine Foura pense aussi que l’expérience de Mariama Zhouri en gouvernance et conformité va être utile au CMQ, engagé dans un processus d’institutionnalisation.



Lire aussi

Mariama Zhouri: parcours d’une battante venue du «Pays du couchant lointain»

La Presse multiethnique: Apport et impact dans la société d’accueil