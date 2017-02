Tuerie islamophobe à Québec : les « radios-poubelles » en cause?

Accusées d’attiser les tensions sociales et la haine des musulmans, certaines radios privées de Québec, affectueusement appelées « radios-poubelles » pour leur goût pour le langage ordurier et les propos incendiaires, sont appelées à faire leur examen de conscience, après la tuerie qui a fait six morts dimanche dernier dans la Vieille Capitale.

C’est connu, la ville de Québec est un peu plus à droite que le reste de la province ou de la moyenne des grandes villes canadiennes. Son paysage médiatique se démarque par la virulence et le caractère lapidaire des propos de quelques animateurs et chroniqueurs qui sévissent sur les ondes de FM93 et de Radio X.

Dans les dernières mesures d’audience, ces stations sont dans cet ordre juste derrière le groupe public Radio-Canada. « Ce sont des radios de droite […] avec très peu de moyens, mais beaucoup d’opinions. Car pour que ce soit plus populaire, on n’y va pas avec le dos de la cuillère », explique Stéphane Léman-Langlois, criminologue à l’Université Laval.

Boufeldja Benabdallah (au centre) est le co-fondateur du Centre culturel islamique de Québec, où six hommes ont été tués dimanche. Il espère que ce drame va provoquer un examen de conscience chez ceux qui promeuvent la haine de l’Autre. © Maxime Corneau/Radio-Canada

Ces radios « contribuent à légitimer un discours de plus en plus accusatoire face aux minorités en général, aux musulmans en particulier », dit cet universitaire qui intervient de temps à autre sur leurs ondes. Leurs propos se résument à « du suprémacisme blanc, de la victimologie blanche, et répètent combien la société québécoise est en danger ».

Rien n’indique que l’auteur présumé de l’attaque qui a fait six morts dimanche dans la mosquée de Sainte-Foy était un auditeur de ces radios. Tout juste sait-on qu’il était proche des idéologies nationalistes portées par Donald Trump et Marine Le Pen.

« Quelques médias ont pour mission d’augmenter le niveau de haine envers les musulmans »

Refusant de montrer du doigt les organisations ou les personnes qui seraient plus responsables que d’autres de ce drame épouvantable, le premier ministre québécois Philippe Couillard a rappelé mardi que « les mots ont de l’importance, les mots que l’on écrit et les mots que l’on prononce ».

Le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohammed Yangui, estime que certains médias de Québec encouragent l’islamophobie. © Radio-Canada

Pour les quelque 6000 membres de la communauté musulmane de Québec, l’islamophobie distillée depuis quelques mois est en partie alimentée par ces radios. « Quelques médias ont pour mission d’augmenter le niveau de haine envers les musulmans », a ainsi dénoncé Mohamed Yangi, président du Centre culturel islamique de Québec qui abrite la mosquée où s’est joué le drame.

« Le climat général reste négatif, reste au laisser-aller » et certains animateurs de ces radios « sont devenus de véritables porte-parole du racisme », a dit lundi Mohamed Ali Saïdane, qui a perdu un ami dans la fusillade.

« Leurs discours débordent souvent, parfois dérapent carrément », reconnaît M. Léman-Langlois. Il se rappelle avoir entendu cet automne un chroniqueur martelant « pendant une heure » que «Justin Trudeau était un agent des frères musulmans qui veut islamiser le Canada ». Le sociologue estime qu’« il y a vraiment un examen de conscience à faire de la part de ces radios ».

Ce sentiment est partagé par l’observatoire indépendant des médias, Projet J, qui a lancé un appel en ce sens. « Le moment est particulièrement bien choisi pour les médias de repenser leur façon de traiter des communautés en général et des musulmans en particulier », a écrit lundi Projet J.

L’observatoire pointe notamment la sous-représentation des minorités visibles dans les médias québécois par rapport, par exemple, aux médias anglophones du Canada.

Représentativité des minorités dans les médias en cause

Ces radios reçoivent leur licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Si certains animateurs ont été poursuivis pour diffamation, les radios, elles, n’ont jamais été suspendues. Après la fusillade, ces médias ont condamné le recours à la violence et déploré la mort des six fidèles. Mais dès mardi, sur les ondes de Radio X, le ton avait changé et le débat portait sur la récupération politique supposée de la fusillade par les partis de gauche.

L’animateur Sylvain Bouchard du FM93 a exprimé des regrets sur la façon dont les médias ont traité les sujets relatifs aux musulmans et à l’islam. © FM93

Un célèbre chroniqueur accusait ainsi « les gauchistes de se réjouir » de cette attaque qui, selon lui, leur permet d’étriller l’idéologie conservatrice. Interrogées, les radios n’avaient pas commenté mercredi. Mais sur FM93, l’animateur Sylvain Bouchard a fait son mea culpa : « Il faut combattre la désinformation et cela, on ne l’a pas assez fait. »

