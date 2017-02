Pourquoi Nokia relance-t-elle son vieux et emblématique téléphone Nokia 3310?

Nokia relancera son mythique téléphone mobile Nokia 3310, créé en 2000. Pourquoi la firme finlandaise remettra-t-elle sur le marché un téléphone d’une autre époque en concurrence avec les omniprésents puissants téléphones intelligents?

Nokia a décidé de redonner une autre vie à son téléphone Nokia 3310 produit initialement en 2000. Le Nokia 3310 est un des joyaux du fabricant qui était un des pionniers en téléphonie mobile avec le Canadien BlackBerry.

Le téléphone « le plus solide de tous les temps et dont la batterie est inépuisable »

L’appareil étant réputé par sa solidité, son haut niveau de résistance contre les bris et une durée de vie de la batterie de 260 heures, Nokia veut-elle renouveler son fracassant succès avec le Nokia 3310 avec des ventes de plus 126 millions d’appareils à travers le monde? (le deuxième téléphone mobile le plus vendu au monde jusqu’à nos jours) malgré un changement significatif dans la technologie de la téléphonie mobile depuis son retrait du marché en 2006.

En relançant des produits mythiques comme le Nokia 3310, les responsables marketing tentent de séduire à la fois une clientèle nostalgique et fidèle et une autre plus sensible au vintage, motivée par un désir de se démarquer par rapport à la masse. La téléphonie vintage, un marché de niche, est en émergence. En 2014, par exemple, BlackBerry a recommercialisé son emblématique téléphone Bold, mis sur le marché en 2008. Les téléphones à clapet notamment adoptés par des vedettes du show-biz ont vu une certaine croissance. Au Japon, les ventes en 2016 des téléphones à clapet ont crû de 5,7 % tandis que celles des téléphones intelligents ont baissé de 5,3 %.

Des mobinautes « zen », qui cherchent avoir un téléphone mobile pratique qui a fait ses preuves en termes de durabilité et de sécurité et qui les libèrent des frais élevés des forfaits de téléphones intelligents et la distraction causée par la kyrielle d’applications mobiles, seront certes intéressés par le Nokia 3310.

Est-ce que le Nokia 3310 reproduira ses ventes record, réalisées 13 ans plus tôt? Probablement pas. Cette réussite était tributaire à la technologie GSM, dont Nokia était un chef de file à la fin des années 90 et qu’elle a su intégrer dans un téléphone mobile léger et facile à utiliser. Cette technologie ne présente plus un avantage technologique ni compétitif. Conscient de cette réalité et ne voulant pas courir les risques d’un possible échec, Nokia a d’ailleurs confié le relancement de son mythique téléphone à une firme en télécommunication, HDM Global, qui compte investir 500 millions de dollars en marketing durant trois ans. Nokia touchera des redevances et des commissions sur les ventes des téléphones Nokia 3310.

Zoubeir Jazi