Dons de charité au Canada : le Québec est encore une fois à la traîne

Comme par les années passées, il y a une constante en matière de dons de charité au Canada : le Québec se classe bon dernier quand on considère la valeur médiane des dons.

Les données de 2015 – les plus récentes disponibles rendues publiques par Statistiques Canada – montrent que le montant médian des dons au Québec s’établissait alors à 130 $, un niveau qui le place loin derrière les autres provinces canadiennes.

Nouveau-Brunswick avant-dernier, très loin devant le Québec

Le Nouveau-Brunswick, au Canada atlantique, affichait une valeur médiane des dons de charité de 310 $, soit 2,3 fois celle du Québec. Et ce taux s’établissait à 340,00$ en Nouvelle-Écosse.

À l’échelle nationale, 300 $ en 2015

Avec ce taux médian de dons de charité, Statistique Canada indique que cela signifie que la moitié des déclarants donateurs ont versé 300 $ ou plus et l’autre moitié moins de 300 $.

Les Canadiens les plus généreux

C’est au Nunavut, en Alberta et en Colombie-Britannique que les Canadiens ont été les plus généreux avec des valeurs médianes de 570 $ (Nunavut), 450 $ (Alberta) et de 430 $ (Colombie-Britannique).

Des dons à la hausse – Total des dons de charité : 9,1 milliards de dollars

À l’échelle nationale, par rapport à 2014, les dons de charité au Canada ont connu une croissance de 3,8 % en 2015.

En hausse, en baisse

Les Territoires du Nord-Ouest ont connu la plus forte hausse avec une augmentation de 8,1 %, suivis par la Colombie-Britannique (+7,1 %) et le Manitoba (+5,7 %).

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées au Nunavut avec un recul de 5 % (territoire qui a pourtant la plus forte valeur médiane de dons), au Yukon (-0,4 %) et au Nouveau-Brunswick (-0,2 %).

Tout de même une embellie au Québec

Malgré sa dernière place, très loin derrière les autres, le Québec a tout de même connu une hausse de 3 % de la valeur totale des dons de 2014 à 2015, avec un montant total de 878 840 $.

Baisse du nombre total des donateurs

Cette augmentation de la valeur totale des dons cache toutefois une baisse du nombre de donateurs de 0,9 % sur l’ensemble du territoire canadien entre 2014 et 2015.

Seuls la Colombie-Britannique et le Manitoba ont connu une hausse du nombre de donateurs, hausse bien faible tout de même à moins de 1 %.

Dons de charité 2015 Nombre de déclarants1 Donateurs Dons Revenu total des donateurs nombre âge moyen montant total médiane2 médiane milliers de $ en $ Canada 26 186 760 5 495 900 54 9 132 170 300 58 600 Terre-Neuve-et-Labrador 414 640 80 910 56 84 680 360 51 420 Île-du-Prince-Édouard 109 880 25 170 58 33 820 400 48 650 Nouvelle-Écosse 707 750 139 740 58 179 410 340 52 260 Nouveau-Brunswick 585 700 113 040 57 148 680 310 50 100 Québec 6 317 510 1 219 690 54 878 840 130 53 000 Ontario 9 859 860 2 171 620 55 3 968 115 360 61 470 Manitoba 924 500 227 460 54 443 050 420 52 290 Saskatchewan 802 100 180 000 54 323 930 410 59 330 Alberta 2 901 250 628 440 51 1 607 555 450 70 550 Colombie-Britannique 3 488 250 699 780 55 1 448 625 430 58 010 Yukon 25 840 4 610 52 6 330 420 73 740 Territoires du Nord-Ouest 29 630 3 890 48 6 295 400 101 500 Nunavut 19 870 1 550 47 2 835 570 100 860

RCI, PC, Statistiques Canada