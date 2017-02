Le dernier souffle, au coeur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, un film d’Annabel Loyola en première aux Rendez-vous du cinéma québécois

« L’Hôtel-Dieu, a 375 ans cette année, c’est l’âme de Montréal. L’Hôtel-Dieu a l’âge de Montréal. C’est là que reposent les restent de Jeanne-Mance, la cofondatrice de Montréal. » Annabel Loyola

La cinéaste Annabel Loyola est une passionnée de l’histoire de Jeanne Mance, cofondatrice de la ville de Montréal en 1642.

Son premier long métrage documentaire, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, portant sur l’histoire peu commune d’une femme d’exception a été acclamé par la critique et sa réalisatrice s’est vue attribuée la Médaille de la Société historique de Montréal.

Quand le gouvernement du Québec a mis en branle le projet de créer deux super hôpitaux à Montréal, le CUSUM (Centre hospitalier de l’Université McGill) et le CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal), les hôpitaux montréalais ont été regroupés dans ces deux mégas structures.

Et, ce regroupement annonce la fermeture de plusieurs hôpitaux montréalais, le Royal Victoria, le Montreal’s Children, l’hôpital Ste-Jeanne-d ‘Arc entre autres.

Et, l’Hôtel-Dieu.

« C’est en tant que bénévole auprès des patients à l’Hôtel-Dieu au cours des deux années où j’ai tourné ce film, que j’ai réalisé à quel point c’est un lieu humain. À quel point on a tout le fondement d’une société à l’intérieur de l’Hôtel-Dieu. »

L’Hôtel-Dieu, l’hôpital de Jeanne Mance

Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil.

Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, long métrage documentaire réalisé par Annabel Loyola, en première mondiale à la 35e édition des Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ). Cette séance événement a lieu le samedi 25 février à 15h au Pavillon Judith-Jasmin Annexe – Salle Jean-Claude Lauzon, en présence de la cinéaste, de la productrice Jeannine Gagné et de l’équipe du film qui participeront à une discussion avec le public au terme de la projection.

Annabel Loyola parle de ses images tendresse au micro de Raymond Desmarteau.