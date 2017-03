Pour le 150e anniversaires du Canada, une tournée des trois océans en 150 jours

Un voyage ambitieux est prévu pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et est organisé par la Fondation Students on Ice.

Le chef d’expédition, Geoff Green, est le fondateur et directeur de la Fondation Students on Ice, qui a pour objectif d’éduquer les Canadiens sur les régions polaires.

Il accepte en ce moment et jusqu’au 24 mars les candidatures de citoyens qui seraient prêts en 2017 à participer à un voyage de 150 jours à la découverte des grandes zones maritimes du pays.

Le navire pourra accueillir 60 personnes, dont la moitié sera composé de membres d’équipage, tandis que l’autre moitié sera composé de politiciens, d’artistes et de dirigeants autochtones et des Canadiens de 18 et plus de «tous les jours».

Ce voyage sera divisé en 15 segments de 10 jours, dont cinq auront lieu au Nunavut. Le brise-glace affrété partira des Grands Lacs, remontra le fleuve Saint-Laurent puis plongera dans l’Océan Atlantique avant de se rendre dans l’Océan Arctique en empruntant le passage du Nord-Ouest. Le navire terminera sa course le long de la côte ouest dans l’Océan Pacifique.

Le voyage sera entièrement gratuit

Geoff Green dit que les principaux critères dans la sélection des voyageurs sont la «passion et l’intérêt». Ce voyage pour le 150e anniversaire du Canada « n’est pas un voyage touristique». Les participants sont censés être des ambassadeurs de leurs communautés, de sorte que les Canadiens qui suivront en ligne leurs déplacements auront eux-mêmes l’impression de faire partie de l’équipée.

En plus de suivre en ligne, les Canadiens pourront assister aux 50 événements prévus à des points de passage pendant le voyage.L’Arctique à l’honneur. Le chef d’expédition, Geoff Green, estime que « Beaucoup de Canadiens ne savent pas vraiment que nous sommes un pays de l’Arctique ou que notre plus grand littoral est l’océan Arctique. »

Green’s révèle qu’il a traversé le passage du Nord-Ouest de nombreuses fois depuis 1999, et dit que c’est à chaque fois de plus en plus facile.Les changements climatiques et les défis liés à la sécurité de l’alimentation et du logement dans l’Arctique feront partie des discussions à bord du navire, ainsi que les 150 prochaines années à venir pour le pays.

À la fin du voyage, l’art, la musique et les données scientifiques recueillies seront compilées – il y aura même un livre de recettes montrant la cuisine des communautés côtières visitées lors du voyage.

RCI avec CBC

