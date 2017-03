Air Canada invite les passagers insatisfaits de leur siège à aller parier en ligne

La plus importante compagnie aérienne du pays croit avoir trouvé la solution pour répondre aux attentes de certains passagers qui chercheraient à fuir les sièges étroits de sa classe économique et qui auraient des moyens financiers supplémentaires à leur disposition.

Elle lance un programme de vente aux enchères où ces passagers peuvent faire une offre d’achat pour transférer de la classe économique à une classe supérieure comme la classe classe affaires.

Ces enchères sont effectuées en ligne en utilisant un algorithme à échelle mobile avec un montant minimum et maximum. Lorsque les passagers choisissent le montant supplémentaire qu’il serait prêt à débourser pour changer de classe, par exemple 130 dollars, un graphique leur permet de vérifier le potentiel de succès de leur offre.

Un voyageur apprend qu’il fait partie de ceux qui ont envoyé une des soumissions au montant le plus élevé qu’environ 48 heures avant le décollage. Le programme d’Air Canada n’est disponible que pour certains vols pour le moment.

Les clients admissibles reçoivent un courriel 10 jours avant le décollage, les invitant à faire une offre. Les passagers peuvent également inscrire leur numéro de vol sur le site Web d’Air Canada pour vérifier si leur vol est admissible à cette nouvelle forme de « chaise musicale » .

Une vente aux enchères à grand déploiement

Plus d’espace pour vos jambes sur Air Canada

« Le programme est conçu pour générer des revenus supplémentaires en offrant aux clients une possibilité de mise à niveau à la dernière minute », déclare Peter Fitzpatrick porte-parole d’Air Canada dans un courriel à CBC Nouvelles.

Il affirme que le programme sera entièrement mis en œuvre à travers tout le réseau d’Air Canada d’ici cet été.

Le système d’appel d’offres d’Air Canada est géré par la société montréalaise Plusgrade. Ses clients sont Lufthansa, Air China, Swiss Air Lines et Qantas Airways, qui offrent également le programme d’enchères.

De plus en plus, il faut payer de plus en plus pour le confort

Ces jours-ci, les compagnies aériennes facturent les passagers des frais supplémentaires pour tout, des repas à la sélection de sièges.

Encourager les clients à payer plus pour les sièges vides dans une classe supérieure est une autre façon d’augmenter les profits, déclare l’analyste des compagnies aériennes indépendant Rick Erickson.

« Si vous pouvez trouver un moyen de combler ces sièges, c’est des revenus accessoires et c’est pourquoi les compagnies aériennes vont poursuivre cela » .

« En encourageant les clients à se hisser à bord de sièges d’un niveau supérieur avec son nouveau programme de rabais, Air Canada pourrait attiser leur appétit pour des vols à prix plus élevés à l’avenir », conclut Erickson.

Il estime toutefois que les compagnies aériennes marcher sur une ligne fine quand ils offrent des mises à niveau à des passagers de classe économique, car elles risquent d’attiser la colère des passagers qui ont payé le plein prix pour un siège de meilleure qualité.

« La dernière chose que vous voulez faire est d’agacer ces passagers plus fortunés», déclare Erickson. « Vous ne voulez pas les conditionner à penser qu’ils auraient pu obtenir leur siège pour un meilleur prix ».

Selon Air Canada, peu de sièges de première qualité seront disponibles pour les appels d’offres. « La plupart sont déjà vendus à des clients qui aiment la certitude de savoir qu’ils ont confirmé l’espace dans la cabine de la prime », a déclaré Fitzpatrick.

Air Canada offre également un programme distinct de mise à niveau. Parfois, lorsque les passagers vérifient en ligne pour leur vol, ils reçoivent une offre de passer à une classe supérieure pour un prix spécifié.

Les prix de nos billets d'avion au pays encore plus élevés à l'horizon

Lorsque vous effectuez un vol Paris-Montréal, le coût de votre billet d'avion contient seulement un peu moins du quart de toutes les taxes qui se trouvent sur un billet pour un trajet interne au Canada d'une distance équivalente.

