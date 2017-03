Le plus grand parc canadien pourrait être placé sur la liste du patrimoine en péril de l’UNESCO

L’UNESCO s’inquiète de l’état de conservation environnementale du plus grand parc national du Canada, le parc de Wood Buffalo dans le nord de Alberta à proximité des zones de Fort McMurray où l’on procède à l’extraction de pétrole à partir des sables bitumineux.

L’organisme de l’ONU soutient que le parc national Wood Buffalo est menacé non seulement par l’exploitation énergétique, mais aussi par un projet de barrage hydroélectrique et par sa mauvaise gestion.

Si l’UNESCO reconnaît que l’état global du parc national Wood Buffalo – dont la superficie dépasse celle des Pays-Bas – demeure assez bon, l’organisation soutient toutefois que rien ne garantit que la tendance se maintienne.

À moins qu’une meilleure prise en charge du site ne soit constatée, le parc sera éventuellement ajouté à la liste du patrimoine mondial en péril, prévient-on dans le document.

Le parc national Wood Buffalo fait partie de la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis plus de 30 ans. © George Lessard

Mauvaise gestion par Parcs Canada

Le rapport souligne l’absence de mécanismes efficaces et indépendants pour faire un suivi adéquat quant aux problèmes soulevés.

L’automne dernier, l’UNESCO avait confié une mission conjointe de suivi réactif au Centre du patrimoine mondial et à l’Union internationale pour la conservation de la nature afin d’évaluer l’état de conservation du bien du patrimoine mondial.

Les inspecteurs ont visité le parc durant les mois de septembre et d’octobre. L’évaluation de l’état de conservation survenait dans la foulée des pressions exercées par des communautés des Premières Nations.

Les pressions provenant de la gestion de l’eau et du pétrole

En 2014, la Première Nation crie Mikisew avait envoyé une pétition au Centre du patrimoine mondial réclamant que le site soit placé sur la liste du patrimoine mondial en péril en raison de la présence de barrages hydroélectriques et de l’exploitation à haute échelle des sables bitumineux.

Le rapport de l’UNESCO suggère que l’exploitation des sables bitumineux dans la région laisse des contaminants dans l’air, dans l’eau et dans la terre. Des toxines telles que du mercure sont observées dans le réseau alimentaire, notamment dans les oeufs d’oiseaux et dans des poissons.

On note en outre que de nouveaux sites d’exploitation de sables bitumineux envisagés se situent près de la bordure sud du parc national.

Le gouvernement de l’Alberta, qui est chargé d’assurer la surveillance environnementale de la zone en question et qui établit les réglementations touchant l’industrie pétrolière, n’était pas disponible dans l’immédiat pour répondre aux questions de La Presse canadienne.

Le plus grand barrage des castors au monde se trouve dans le parc national Wood Buffalo, site du patrimoine mondial de l’Unesco. © Parcs Canada

Réactions du gouvernement canadien

La ministre fédérale de l’Environnement Catherine McKenna. © Adrian Wyld/Canadian Press

La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, a accueilli les conclusions contenues dans le rapport du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

« Les conclusions et recommandations contenues dans le rapport sont un appel à l’action. Il va au-delà du parc national Wood Buffalo ou de l’Agence Parcs Canada », a affirmé par voie de communiqué la ministre qui est responsable de Parcs Canada.

« Une véritable réponse à ce rapport sera uniquement possible grâce à une collaboration à tous les niveaux, entre tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones, l’industrie et d’autres intervenants. Elle devra inclure les meilleures données scientifiques disponibles et le savoir traditionnel de nos communautés autochtones », poursuit Mme McKenna.

