Heure normale et heure avancée. Et si l’on ne changeait pas? La Saskatchewan le fait, voilà que l’Alberta y songe

D’ouest en est, le Canada s’étend sur presque 90 degrés de longitude et possède six fuseaux horaires couvrant quatre heures et demie.

Les fuseaux horaires canadiens sont : Pacifique (Colombie-Britannique et Yukon), Rocheuses (Nord-est de la Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan en hiver) Centre (Saskatchewan en été, Manitoba et nord-ouest de l’Ontario) Est (la plus grande partie de l’Ontario et une très grande portion du Québec), Atlantique (extrême Est du Québec, Îles-de-la-Madeleine, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Labrador) et Terre-Neuve (Terre-Neuve).

Vous avez remarqué « l’incongruité » de la Saskatchewan, bien sûr.

Cette province des Prairies ne change pas son heure deux fois par année comme le font les autres provinces canadiennes. On y garde l’heure normale à l’année.

Lloydminster

Ville frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan, Lloydminster a la particularité d’être traversée si on ose dire par une frontière interprovinciale. Ce ne sont pas deux villes, mais bien une seule et même entité. Son territoire en Saskatchewan vit à l’heure albertaine.

Est-ce la fin de l’heure avancée en Alberta?

De fait, il semblerait bien que la tradition de reculer montres et horloges d’une heure à l’automne et de les avancer d’autant au printemps vienne à être abandonnée en Alberta.

Le député Thomas Dang du NPD (Nouveau Parti Démocratique) provincial – parti au pouvoir à Edmonton, capitale albertaine – a déposé un projet de loi en ce sens au parlement provincial qui propose à la province d’adopter l’heure du Centre à longueur d’année et de l’appeler « heure normale de l’Alberta ».

Si le projet de loi est adopté, il y aurait concordance d’heure à l’année avec la Saskatchewan voisine.

Pour en savoir plus : fuseaux horaires et heure légale

RCI, PC, Encyclopédie du Canada