L’Université de Hearst dans le Nord ontarien et le devoir de mémoire des villages fantômes

Quand vous roulez vers le Nord en Ontario, après avoir passé North Bay sur la route 17, vous empruntez la route 11, vous traversez de petites communautés appelées Temagami, Owaissa, Latchford, Cobalt, Earlton, Matheson, Iroquois Falls jusqu’à Cochrane.

Là, la route prend la direction de l’ouest.

Là vous entrez dans le Nord francophone de l’Ontario avec des communautés appelées Moonbeam, Kapuskasing, Val Rita, Mattice, jusqu’à Hearst.

Hearst, c’est le cœur francophone du nord de l’Ontario. C’est dans cette ville d’un peu moins de 6 00 habitants, que l’on retrouve l’Université de Hearst, la seule université uniquement de langue française en Ontario.

Une exposition, un devoir de mémoire

Plusieurs villages et communautés du Nord ontarien connaissent un déclin de leur population. Les jeunes vont en ville, pour le travail ou pour les études et trop peu reviennent. Ainsi, le souffle de vie, peu à peu, s’étiole et s’estompe.

Et des communautés disparaissent

De noms tels Bradlo, Parthia et Calstock ne sont plus que vagues souvenirs le long de la route 11 et une historienne de l’Université de Hearst s’est donné le mandat d’assurer un certain devoir de mémoire envers les gens de ces communautés qui ont permis de développer de nord tel qu’on le connaît aujourd’hui.

« Les gens sont venus dans le Nord afin d’établir une communauté agricole. Plusieurs villages ont aussi vu le jour pour loger les mineurs et les forestiers. Peu à peu, on a bâti des églises, des boutiques et des écoles.» Danielle Coulombe, professeure d’histoire à l’Université de Hearst et responsable des archives de l’université

De grands pans de l’histoire du Nord de l’Ontario sont passés à l’oubli. Cette exposition espère en protéger quelques-uns. Cette exposition en ligne vous invite au voyage dans le temps

RCI, CBC, U Hearst, Facebook