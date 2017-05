Une histoire d’immigration sud-nord, vraiment nord

En mars dernier, le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador a lancé une stratégie de promotion de l’immigration voulant que 1 700 nouveaux arrivants s’installent sur l’île – Terre-Neuve – ou sur le continent – Labrador – d’ici 2022.

C’est tout un défi pour une province dont la population dépasse à peine le demi-million (528 448 au 1er avril 2016 dont quelque 21 000 au Labrador) car, ces 1 700 nouveaux arrivants représentent une augmentation de 50% par rapport aux données actuelles.

Voici l’une de ces histoires d’immigration au Labrador

Le révérend Adekunle Benjamin Adeniyi, sa femme Oluwatoyin Dorcas Adeniyi et leurs enfants Temilade Victoria, Adebayo Samuel et Adeife se sont installés à Happy-Valley-Goobay au Labrador en 2015, venus du Nigéria.

Madame Adeniyi se souvient très bien du premier instant, quand il est sorti de l’avion à l’aéroport de Happy Valley-Goose Bay.

« I was thinking, ‘No, this could not be ice, and behold it was because my legs was freezing and I was shivering and my legs was almost frozen off. (trad.: Je me disais, non, ce ne peut pas être de la glace. En fait, mes jambes étaient gelées, je grelottais … J’avais les jambes complètement gelées. »

Elle ajoute que la famille a été accueillie à l’aéroport par des citoyens de la ville venus avec manteaux et bottes d’hiver. Par contre, de vivre dans une ville aussi hivernale, aussi froide que Happy Valley-Goose Bay l’a frappée en plein visage le lendemain matin.

« My husband told me this is snow. Yeah, we arrived here in the snow. I said, ‘My goodness. Is this where we’re going to live? He said, Yes, we are here. And we are here for good. (trad.: Mon mari m’a dit, vois, c’est de la neige. J’ai répondu, mon Dieu, est-ce ici qu’on doit vivre? Il a répondu, oui, et pour de bon. »