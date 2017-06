L’équité entre les sexes est une bonne affaire, selon les investisseurs du Canada

Une grande majorité des investisseurs canadiens veulent voir les femmes être traitées équitablement dans leur lieu de travail, y compris en ce qui concerne l’équité salariale et l’accès à des postes de direction, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui.

Commandé par OceanRock Investments inc., et publié par l’Association pour l’investissement responsable (AIR), le document se base sur les données récentes de Statistique Canada. Par rapport à leurs revenus annuels, l’agence gouvernementale conclut que les femmes canadiennes travaillant à temps plein gagnent 74 ¢ pour chaque dollar gagné par les hommes. Les Canadiennes qui sont payées par heure travaillée gagnent seulement 87 ¢ du dollar gagné par les hommes.

« Ces résultats montrent que les investisseurs canadiens ne veulent plus tolérer la discrimination salariale entre les sexes et veulent une plus grande diversité des sexes sur les conseils d’administration », explique Fred Pinto, PDG d’OceanRock.

Quelques éléments saillants du rapport 82 % des investisseurs estiment que les femmes devraient être mieux représentées au sein des conseils d’administration au Canada.

92 % croient que les femmes et les hommes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal.

76 % croient que les compagnies devraient être tenues de divulguer combien ils paient les femmes comparativement aux hommes.

55 % seraient prêts à se défaire de ses investissements si une entreprise dans laquelle il a investi ne paie pas de façon égale les hommes et les femmes pour un travail égal.

Le rapport est publié pertinemment quatre jours avant la réunion annuelle des restaurants Brands International (RBI), dont OceanRock est un actionnaire. OceanRock y proposera une résolution demandant à RBI d’adopter et de publier une politique et un plan visant à améliorer la diversité des sexes au conseil d’administration et à l’exécutif. RBI est la société mère de Tim Hortons et Burger King.

Femmes et affaires © iStockphoto

Fred Pinto affirme que le Canada a un record étonnant en ce qui concerne la parité entre les sexes et en matière de direction d’entreprise. Il fait remarquer que les données recueillies par les organismes de réglementation des valeurs mobilières montrent que les femmes occupent seulement 12 % des sièges au sein des conseils d’administration au Canada, et 45 % des sociétés cotées en bourse ont des conseils masculins seulement.

« Avoir plus de femmes sur les conseils d’administration et dans la haute direction est non seulement un gain sur l’équité entre les sexes, c’est aussi une manière de bien faire les affaires. La diversité des points de vue des administrateurs indépendants est un pari gagné contre les groupes de pression et améliore la gouvernance des entreprises, ajoute-t-il. Il est bon pour les compagnies. Et, comme nous le voyons dans les dernières recherches de l’AIR, c’est ce que les investisseurs veulent. »

L’étude réalisée par l’AIR indique également que la majorité des investisseurs canadiens intéressés à l’investissement responsable ne sait peu ou rien à ce sujet, dit la directrice générale de l’AIR, Deb Abbey.

« Une forte majorité [des investisseurs] nous ont dit qu’ils sont plus susceptibles de choisir un investissement responsable si leur conseiller responsable leur suggère des options appropriées, ou encore si leurs institutions financières, caisses de dépôt ou autres les tient informés des options d’investissements responsables », confirme Mme Abbey.

La recherche de l’AIR a été réalisée en ligne auprès de 1084 investisseurs canadiens du 21 au 30 mars 2017.

Radio Canada International et Association pour l’investissement responsable.