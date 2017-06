Modifications au programme d’immigration canadien pour les candidats ayant de l’expérience de travail

Des changements au système Entrée express, la politique de sélection des candidats hautement qualifiés, visent à favoriser davantage l’intégration des travailleurs qualifiés aux débuts de leur nouvelle vie au Canada, selon l’annonce faite par le gouvernement canadien ce lundi.

L’Entrée express fonctionne par un système de points (Système de classement global) attribués aux candidats selon l’évaluation qui fait le ministère de leur capacité de s’adapter à la vie sociale et économique du pays. Les changements au programme prévoient, entre autres, de nouveaux points pour les candidats ayant un frère ou une sœur au Canada puisque les études ont montré que la présence d’un frère ou d’une sœur aide les nouveaux arrivants à s’intégrer à la société canadienne aux débuts de leur nouvelle vie au Canada.

« Les programmes d’immigration économique gérés au moyen du système Entrée express attirent des immigrants très talentueux et qualifiés, dont les entreprises ont besoin pour faire croître et renforcer notre économie. Je me réjouis à la perspective de voir, grâce à ces améliorations, le Canada accueillir un plus grand nombre d’immigrants qualifiés ayant ici un frère ou une sœur qui pourra les aider à s’adapter rapidement à leur nouvelle vie, et les communautés francophones en situation minoritaire continuer à s’épanouir », a expliqué l’honorable Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.