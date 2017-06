De passage à Ottawa, la haute-commissaire adjointe de l’agence des Nations unies pour les réfugiés, Kelly Clements a déclaré que le climat politique d’aujourd’hui requiert une nouvelle façon de penser et de dialoguer quant à la protection des réfugiés

Accueillir plus de réfugiés

Mme Clements a appelé le Canada à augmenter le nombre de réfugiés qu’il accueillera et à jouer un rôle plus important en devenant un pôle de premier plan pour revoir l’approche internationale des politiques d’accueil de réfugiés et la délocalisation des populations déplacées.

Conseil mondial des réfugiés

Le Canada a déjà fait de grands pas en la matière, notamment par l’accueil du siège social du Conseil mondial pour les réfugiés (CMR), une organisation établie à Waterloo, en Ontario qui découle du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, et partiellement financée par le gouvernement fédéral.

Inauguration du CMR

C’est la semaine prochaine que se déroulera l’événement d’inauguration du CMR, lequel regroupe des intervenants issus de partout dans le monde.

Sa mission : trouver des idées avant-gardistes et novatrices pour repenser la façon d’accueillir les réfugiés.

« La discussion entourant le nombre fulgurant de personnes déracinées de leur chez-soi doit aller au-delà des pourparlers de haut niveau. Une solution dans la lutte au sentiment anti réfugié serait de favoriser la création de liens personnels entre les populations d’accueil et les immigrants ainsi que les réfugiés. Une telle approche permettrait aux nouveaux arrivants de prendre conscience de la façon dont ils enrichissent les communautés plutôt que de sentir qu’on a l’impression qu’ils les appauvrissent. » Kelly Clements, haute-commissaire adjointe de l’agence des Nations unies pour les réfugiés

Soulignons enfin que les Nations unies ont offert l’aide au Canada pour l’aider à faire face à l’afflux d’entrées illégales sur son territoire depuis la frontière avec les États-Unis.

RCI, PC, www.un.org/, Conseil mondial pour les réfugiés