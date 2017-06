Ici comme ailleurs, être adolescent, c’est tout un défi!

Ils sont 1,1 milliard à travers le monde; ils sont en pleine croissance et ils traversent tous, l’une des étapes les plus incertaines de la vie, pour le corps et pour l’esprit : l’adolescence. Une grande partie d’entre eux se concentre dans le pays en développement, ce qui fait qu’en plus des changements physiques et psychologiques que cette période implique, ils doivent souvent gérer des milieux et de situations de vie parfois complexes. Par ailleurs, les jeunes de pays développés vivent leurs préoccupations et défis, différents, mais tout aussi prenants.

Qu’est-ce qui caractérise tous les adolescents du monde ?

Radio Canada International s’est entretenu avec Leigha McCarroll, du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, principal organisateur de la Conférence mondiale sur la santé des adolescents qui a eu lieu au mois de mai à Ottawa. Les experts et les jeunes participant à cet événement ont trouvé des similitudes et des défis communs pour tous les adolescents du monde.

Que ce soit la dépression, les grossesses et accouchements précoces ou encore les troubles liés à la nutrition, les « ados » de ce monde se ressemblent. Voici comment : Leigha McCarroll explique aussi que l’implication des jeunes dans leur propre santé est la clé du succès. Écoutez l’entrevue :