Plus de produits consommés au Canada sont le fruit du travail des enfants

En cette Journée mondiale contre le travail des enfants, Vision Mondiale a publié un nouveau rapport (en anglais seulement) sur les liens du Canada à cette réalité. Le rapport « Le problème canadien du travail des enfants et le travail forcé » révèle que certains produits consommés couramment par les familles canadiennes sont le résultat du travail des enfants ou du travail forcé ailleurs dans le monde. Ces produits sont considérés de produits « à risque » par Vision Mondiale.

Le rapport conclut que les importations canadiennes de produits « à risque » totalisent maintenant 34 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 31% au cours des cinq dernières années.

Par ailleurs, de nouvelles données confirment que les Canadiens se soucient de cette question et demandent une action concrète de la part du gouvernement pour trouver une solution au problème.

Toujours selon Vision Mondiale, le Canada risque de tomber derrière dans la lutte mondiale pour l’élimination de l’enfant et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement. L’organisme international de bienfaisance rappelle que quatre juridictions importantes du monde (le Royaume-Uni, la Californie, les Pays-Bas et la France) ont adopté une législation sur l’esclavage moderne ou le travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement pour lutter contre ce fléau.

« Les consommateurs, les entreprises et les gouvernements devraient tous jouer un rôle dans la lutte contre les liens qui existent entre le Canada et le travail des enfants. Alors que nous avons mis la pression sur d’autres gouvernements pour éliminer le travail des enfants dans leurs propres pays, nous mettons peu de pression sur les entreprises canadiennes qui s’approvisionnent à ces endroits pour s’assurer que les enfants ne fassent pas partie de leurs chaînes. Nous pouvons nous joindre aux autres nations en mettant en place des exigences minimales pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés qui puisse avoir un effet réel et rapide sur la vie des enfants exploités » a aussi dit Michael Messenger, président de Vision mondiale Canada