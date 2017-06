Sears Canada : la faillite de ce géant de la vente au détail a été sa perte du souci du détail

Sears Canada, dont les catalogues ont été feuilletés par plusieurs générations de Canadiens, avoue qu’il entretient un « doute important » quant à son avenir. Acculée à la faillite, l’entreprise admet envisager sa vente ou une restructuration imminente, car elle ne disposera probablement pas des fonds pour acquitter ses obligations dans les 12 prochains mois.

Sears Canada dévoilait mardi ses plus récents résultats financiers. Le détaillant a affiché une perte nette de 144,4 millions pour son premier trimestre. C’est le double de celle subie pendant la même période l’an dernier. Ses revenus ont glissé d’environ 90 millions pour atteindre 505,5 millions. C’est un déclin de 15,2 %.

Sears Canada, encore un des trois grands rois du commerce au détail au pays dans les années 90, fournie ainsi un nouvel indicateur de la crise que traverse le secteur de la vente au détail depuis la montée en popularité du magasinage en ligne.

Vincent Power, un porte-parole de l’entreprise, a indiqué dans un courriel mardi qu’elle ne savait pas encore si elle allait dans l’immédiat effectuer des mises à pied. Elle comptait environ 16 000 employés dans un peu plus de 90 magasins à la fin avril.

Sears n’a pas su s’adapter et 16 000 employés risquent de payer la facture

Le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce du Québec (TUAC), Antonio Filato, n’est pas surpris des difficultés éprouvées par Sears Canada. « Lorsque Sears a vendu sa marque d’outils Craftsman à Stanley-Black and Decker, c’était une indication que ça n’allait pas bien. C’est un signe qu’ils avaient besoin d’argent. »

Le marché du détail est extrêmement compétitif, souligne le syndicaliste, et malheureusement, les dirigeants de Sears ont opté pour des compressions au lieu de s’adapter au marché. Antonio Filato estime que Sears aurait dû utiliser la popularité de son catalogue pour se tourner vers le commerce en ligne.

Fondée aux États-Unis vers la fin du xixe siècle, l’empire Sears distribue ses produits au Canada sous le nom Sears Canada et au Mexique sous le nom Sears Mexico. Depuis ses débuts, l’entreprise a grandi et est devenue le plus gros commerce de détail aux États-Unis vers le milieu du xxe siècle.

Le saviez-vous?

87 ¢. C’était la valeur de l’action de Sears Canada à la Bourse de Toronto mardi.

Il y a quelques années à peine, la valeur d’une action de Sears Canada était de 19 $.

