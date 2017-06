Encadrement du cannabis au Canada : les experts internationaux se concertent sur la question à Montréal

L’échéance du 1er juillet 2018 pour la mise en œuvre effective de la légalisation du cannabis à des fins récréatives se rapproche au Canada. Les experts se penchent sur les enjeux de cette légalisation dans un contexte où les mises en garde fusent de toute part pour sensibiliser des dangers que pourrait représenter cette substance pour les jeunes et la société en général.

Quelles décisions à prendre pour accompagner la légalisation ?

Alors que l’expérience de la légalisation de la marijuana au Colorado, le tout premier État américain à s’être lancé dans cette aventure en 2012, tourne presque au fiasco, les experts, réunis à Montréal, s’interrogent sur les meilleures décisions à prendre avant cette légalisation au Canada.

En effet, les conséquences de la légalisation de la marijuana dans l’État du Colorado, près de 5 ans plus tard, sont désastreuses. Il y a deux mois, US Data tirait la sonnette d’alarme sur la recrudescence des accidents de la circulation reliés à cette légalisation.

Il y a de plus en plus de conducteurs qui reçoivent des résultats de tests positifs à la marijuana dans cet État.

À environ un an de la légalisation au Canada, les experts auront surtout à s’entendre sur la façon d’encadrer la distribution pour contrer le chaos du marché noir et protéger la jeunesse.

Ils pourront peut-être s’inspirer de ces conseils de Mark Kleiman, expert américain, qui a conseillé l’État de Washington sur son processus de légalisation :

Observez le modèle américain, faites exactement le contraire. […] faites preuve de plus de « sobriété » – en face du modèle « industriel » du Colorado et des autres États américains qui ont procédé à la légalisation, – ce qui a donné lieu à l’ouverture de centaines de « cannaboutiques » qui offrent des milliers de produits différents. – Incitez les personnes à acquérir les connaissances scientifiques dont nous aurons besoin pour que la légalisation se fasse correctement, – car on connaît encore peu de choses sur le cannabis. On peut définir très clairement ce qu’est une dose d’alcool, et quelle quantité on peut consommer de façon sécuritaire. « Avec le cannabis, il n’y a aucun équivalent; une bouffée n’est pas une unité de mesure.