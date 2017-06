Le Canada célèbre les Autochtones le 21 juin !

Les Premières Nations, les Inuits et les Métisses seront à l’honneur le 21 juin. Ils bénéficient d’une journée entière de reconnaissance : reconnaissance de leurs réalisations remarquables, de leur patrimoine et de la richesse de leur diversité.

Célébrer les points communs et les divergences comme lors des éditions précédentes

Les trois groupes que sont les Premières nations, les Inuits et les Métisses sont reconnus au Canada comme étant les peuples autochtones.

Pour célébrer la richesse de ces peuples, tout aussi unis que diversifiés autour d’une même désignation, sur les plans linguistique, culturel, patrimonial et spirituel, le Canada a choisi de leur consacrer la journée du 21 juin.

Cette journée présente une grande symbolique pour les Autochtones qui, de génération en génération, ont fait du solstice d’été une journée emblématique.

Considérée comme « la plus longue de l’année », cette journée a été choisie et approuvée par les chefs autochtones et elle fait partie intégrante des festivités de la Fête du Canada.

En cette journée spéciale est soulignée la contribution de ces peuples dans différents domaines au sein de la confédération :

À l’heure actuelle, deux chercheuses ouvrent la marche dans le domaine de la recherche en santé autochtone : la Dre Carrie Bourassa, directrice scientifique de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC, et la Dre Nadine Caron, chercheuse financée par les IRSC et première chirurgienne originaire des Premières Nations au Canada». – www.irsc-cihr.gc.ca

Célébrer la journée à coups de produits promotionnels et de ressources pédagogiques

La 21e édition de la journée nationale des Autochtones présente aussi un aspect ludique, avec une multitude de jeux interactifs sur les Autochtones au Canada.

Les jeunes et les moins jeunes auront l’occasion de jauger leur niveau de connaissance sur la vie, l’art, la culture et le patrimoine des Premières nations, des Inuits et des Métisses.

Les produits et ressources pédagogiques pour célébrer la journée abordent des thématiques diversifiées qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes et qui sensibilisent sur différents enjeux.

Entre autres :

RCI avec le gouvernement du Canada, Radio-Canada, CNW et les Instituts de recherche en santé du Canada

À lire aussi :