La puissance féerique du laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente au Canada

Le déploiement dans un environnement réel de « picocellules », conçues par Ericsson et déployées par Vidéotron. Il s’agit d’une petite station cellulaire LTE qui couvre une zone limitée (l’intérieur des édifices ou les sous‑sols), et qui permet une connectivité en continu, peu importe la source, la force du signal ou la densité d’utilisation du réseau. Cette nouvelle façon d’intensifier la couverture du réseau est simple et efficace, et surtout n’augmente pas le nombre d’antennes conventionnelles dans le paysage urbain.