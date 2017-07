Procréation assistée : le don de sperme et d’ovules peut présenter des dangers pour la santé

Une femme enceinte sur un lit d’hôpital © Radio-Canada

Le public appelé à participer

La contribution du public est attendue. Dans un contexte où de plus en plus de Canadiens ont recours aux techniques de procréation assistée pour réaliser leur rêve de fonder une famille, les avis en provenance des différentes régions du pays permettront de trouver la meilleure manière de procéder, afin qu’aucun élément important en lien avec la santé et la sécurité ne soit laissé de côté.

« On estime qu’un couple canadien sur huit éprouve des problèmes de fertilité. De plus en plus, ces Canadiens ainsi que les familles monoparentales et les couples de même sexe se tournent vers les techniques de procréation assistée pour fonder une famille. »