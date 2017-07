8es Jeux de la Francophonie en Côte-d’Ivoire : maestria et brio attendus des athlètes canadiens

Les 8es Jeux de la Francophonie se déroulent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte-d’Ivoire. 77 athlètes et 12 artistes représenteront le Québec, s’inscrivant dans une délégation canadienne de 116 athlètes, à cette compétition.

Émulation entre jeunes de la francophonie mondiale

Les 8es Jeux de la Francophonie donneront l’occasion à des jeunes venus d’horizons divers de rivaliser d’adresse dans différentes compétitions.

À l’échelle du Canada, ce sont 116 athlètes qui vont représenter le pays dans 5 disciplines sportives et 12 épreuves culturelles.

« À titre de chef de délégation d’Équipe Canada aux VIIIes Jeux de la Francophonie, je suis fier de tous les athlètes et artistes sélectionnés pour représenter notre pays à ces jeux en Côte d’Ivoire, du 20 au 31 juillet prochains. Ce sera pour eux une excellente occasion de faire valoir, sur la scène internationale et francophone, l’étendue de leur talent. » – Stéphane Lauzon, chef de délégation d’Équipe Canada aux VIIIes Jeux de la Francophonie, secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées et député d’Argenteuil–La Petite-Nation

Le Québec dévoile ses représentants

Au Québec, les noms des athlètes qui vont représenter la province sont connus.

La basketteuse Julie Brosseau (Repentigny) et les joueurs de soccer Don-Junior Bobe (Repentigny) et Thomas Meilleur-Giguère (L’Assomption) compétitionneront avec d’autres jeunes venant des quatre coins de l’espace francophone.

« Cet événement d’envergure est une occasion exceptionnelle pour les athlètes et les artistes québécois de se dépasser et de s’enrichir grâce aux échanges qu’ils auront avec des jeunes des quatre coins de l’espace francophone. De plus, ils permettent de concrétiser l’une des orientations de la politique du Gouvernement du Québec Au Québec, on bouge!, qui est de faciliter le cheminement des athlètes vers le haut niveau. » –Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, le vice-gouverneur d’Abidjan, Vincent N’cho, entourés d’athlètes, d’artistes et d’accompagnateurs d’Équipe Québec qui participeront aux VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie) © Gouvernement du Québec.

«La plus importante délégation de l’histoire des jeux de la Francophonie»

Les responsables provinciaux ont tenu à souligner l’importance de ces jeux pour le Québec, la principale province francophone du Canada, avec ses 8 215 millions d’habitants, dont plus de 78 % de francophones.

La délégation qui compose Équipe Québec à ces jeux est forte de 77 athlètes et 12 artistes. Elle apparaît ainsi comme la plus importante délégation québécoise à participer aux jeux de la francophonie à l’étranger.

Ces athlètes vont compétir, tout comme les artistes dans 7 disciplines :

l’athlétisme,

le basketball féminin,

le soccer masculin,

le judo, la lutte libre,

le tennis de table,

le cyclisme sur route.

Quant aux artistes québécois, ils concourront dans les disciplines culturelles que sont : le conte, la danse de création, la littérature-nouvelle, la peinture, la photographie, la sculpture-installation et la création numérique.