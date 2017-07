Santé et sécurité au travail: la réalité des employés issus de l’immigration

Lorsque les immigrants s’installent au Canada, ils veulent se trouver du travail rapidement.

Il arrive fréquemment que les premiers emplois qu’ils occupent soient dans des domaines où les risques de blessures sont plus élevés comme la manutention et l’entretien.

Ajoutez à cela la surqualification et les barrières linguistiques et culturelles, et vous avez une recette perdante pour ces travailleurs qui se blessent plus souvent et qui peinent à avoir accès aux ressources d’aide en santé et en sécurité.

Sylvie Gravel et une équipe de chercheurs, de l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, ont mené une étude à ce sujet intitulée « Le retour au travail d’immigrants ayant subi une lésion professionnelle : les embûches de la rencontre interculturelle et la précarité du lien d’emploi ».

Maryse Jobin s’est entretenue à ce sujet avec Sylvie Gravel, spécialiste en santé et sécurité au travail l’Université du Québec à Montréal.

© Courtoisie

En complément

Le retour au travail d’immigrants ayant subi une lésion professionnelle : les embûches de la rencontre interculturelle et la précarité du lien d’emploi, cliquez sur le lien suivant pour lire un résumé de l’étude 279-2468-1-PB