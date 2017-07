« En explorant le sujet de la famille, on s’est dit que le vecteur commun, c’est la femme, la mère. La femme qui, jusqu’aux années ’60, où on émergeait d’une période très traditionnelle avec les familles nombreuses. La femme est au cœur de la vie familiale de tous les jours, dans les tâches quotidiennes. Avant l’électricité, avant la plomberie. Les tâches féminines très lourdes. L’artisanat est omniprésent. La femme fait les repas, entretient le jardin potager, fait les provisions pour l’hiver, le cannage, les conserves. Elle va fabriquer les tissus pour faire les vêtements, elle fabriquera les vêtements en plus de s’occuper des quinze enfants. » Annie Breton, directrice générale, Musée de Charlevoix

Le Musée de Charlevoix, premier Musée Joyeux en Amérique du Nord, provoque la rencontre de générations de femmes à travers sa nouvelle exposition Charlevoix / L’empreinte des femmes, à l’affiche jusqu’au 2 avril 2018.

Cette exposition, très intime, présente des profils de femmes qui sont à la fois mères de famille et bâtisseuses.

Grâce à des photos et citations, on peut y découvrir la culture charlevoisienne, les défis et la réalité des femmes dans les régions rurales du Québec et d’ailleurs.

« Vous pouvez écouter les témoignages de douze femmes de la région de 80 ans et plus, dont une âgée de 99 ans, qui racontent leur vie, leur expérience, leurs défis. Les photos et les portraits qui accompagnent l’exposition permettent de mettre un visage sur nos ancêtres et de mettre un visage sur ces femmes pionnières. »

Musée Joyeux

Le Musée de Charlevoix est le premier musée nord-américain reconnu comme Musée Joyeux par l’association française Môm’Art.

G7

La Malbaie accueillera la région du G7 en 2018.



Annie Breton, directrice générale Musée de Charlevoix, parle de sa passion pour son musée, ses expositions et sa région au micro de Raymond Desmarteau.

Pour ce bel accent de Charlevoix, nous vous invitons à visionner ce très beau film documentaire poétique « Pour la suite du monde » de Michel et Pierre Brault produit par l’Office national du film du Canada.