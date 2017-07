Une artiste d’Ottawa capte le sinistre climat de la guerre froide avec un film image par image (stop-motion)

Le Diefenbunker, vous connaissez?

Selon la publicité qu’on en fait, on peut lire que cet endroit est « Le site historique le plus unique à Ottawa ».

C’est en fait un bunker souterrain de quatre étages, d’une superficie de 10 000 mètres carrés, construit entre 1959 et 1961 au cœur de la guerre froide.

Au cours de cette période, et jusqu’à la chute du mur de Berlin et, par la suite de l’URSS, le Diefenbunker avait pour raison d’être d’abriter 535 fonctionnaires du gouvernement canadien et les officiers de l’armée. Il a été la station des Forces armées canadiennes Carp, à une quarantaine de kilomètres d’Ottawa, jusqu’en 1994.

Pourquoi Diefenbunker?

Parce qu’il a été construit sous le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre John Diefenbaker, 13e premier ministre du Canada du 21 juin 1957 au 22 avril 1963.

Un site historique, un programme d’artiste en résidence

Mis en place en 2014, le programme d’artiste en résidence du Diefenbunker favorise les liens entre le Musée, les artistes locaux et la communauté d’Ottawa par le biais de la création et de la présentation d’œuvres d’art inspirées de ce lieu historique national et de son histoire.

Sept minutes 5000 plans et beaucoup d’imagination

Et ces données s’intitulent maintenant Emergency Broadcast (Diffusion en cas d’urgence), le film réalisé par la cinéaste Pixie Cram lors de son séjour comme artiste en résidence dans le Diefenbunker.

Perfectionnisme jusqu’à l’obsession

La technique cinématographique utilisée par Pixie Cram, la technique de l’image par image, aussi appelée stop-motion, exige une précision méticuleuse allant jusqu’à l’excès pour mettre en scène les objets filmés et d’y insuffler le mouvement, d’un vieil uniforme à un dactylographe et ainsi de suite.

La trame sonore provient d’un enregistrement de 1972 intitulé Emergency Radio Broadcast (diffusion radio d’urgence) réalisé par CBC, enregistrement qui n’a jamais servi d’ailleurs

On peut voir Emergency Broadcast au Musée de la guerre froide Diefenbunker de Carp.

En voici la bande-annonce.

Musée canadien de la Guerre froide © http://diefenbunker.ca/fr/

RCI, CBC, Diefenbunker, Musée canadien de la Guerre froide